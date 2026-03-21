Jordan Anthony và Chase Jackson giúp đội điền kinh Mỹ giành cú đúp HCV

Jordan Anthony giành ngôi vị “Vua chạy nước rút” tại Giải điền kinh trong nhà vô địch thế giới - Torun 2026, khi đoạt HCV ở cự ly chạy tốc độ 60m nam. Trong khi đó, nữ VĐV ném tạ - cô Chase Jackson - cũng đã đảm bảo khởi đầu “cú đúp HCV” cho điền kinh Mỹ.

Anthony giành HCV chạy 60m

Anthony vượt qua đích đến như một cơn gió. Anh đạt thành tích tốt nhất mùa giải với thời gian là 6,41 giây để vượt qua các đối thủ mạnh khác trong đường chạy chung kết.

Chiến thắng này đánh dấu sự xuất hiện trên đấu trường quốc tế của chàng trai 21 tuổi mới vừa chuyển sang thi đấu điền kinh chuyên nghiệp sau khi tỏa sáng trên đường đua sinh viên nước Mỹ chỉ trong vài mùa giải qua.

“Đường đua chung kết là một cuộc đua tuyệt vời nhưng tôi vẫn còn nhiều sức lực”, Anthony nói với giọng điệu đầy rạng rỡ, khi mô tả cuộc đua là “dễ dàng”, “Quan trọng nhất, tôi đã có màn ra mắt ấn tượng và đã mang HCV về cho nước Mỹ”.

Kishane Thompson của Jamaica, người đã từng giành HCB thế giới và Olympic, chỉ xếp thứ 2 với thời gian 6,45 giây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, điền kinh Jamaica sẽ tiếp tục chuỗi ngày không có HCV ở nội dung này.

Tấm HCĐ thuộc về Trayvon Brommel, một đồng đội đồng hương của Anthony. Kết quả này cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc trên đường đua của Brommel sau khi giành HCV cũng tại Giải vô địch thế giới trong nhà nhưng từ hồi năm 2016.

“Bạn sẽ không thấy nhiều tài năng như là cậu ấy (nói đến Anthony)” Brommel, người đã giành HCV tại Giải vô địch thế giới trong nhà ở Portland - khi mới 20 tuổi, hào hứng cho biết, “Và tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời phía trước”.

Trước đó, Jackson - nữ VĐV đã từng 2 lần vô địch các giải điền kinh vô địch thế giới ngoài trời, đoạt tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Mỹ tại Torun 2026. Cô đã đăng quang ở nội dung ném tạ nữ.

Trước một trong những dàn VĐV xuất sắc nhất, với nhiều người đã từng đoạt huy chương thế giới và các VĐV có khả năng vượt qua mốc 20 mét, chỉ có mỗi Jackson vượt qua cột mốc này.

Cô đạt thành tích tốt nhất là 20,14m, đẩy Nhà Đương kim vô địch Sarah Mitton (của Canada) xuống vị trí thứ 2 vì cô này chỉ đạt thành tích 19,78m, trong khi Axelina Johansson (của Thụy Điển) đứng thứ 3 với thành tích 19,75m.

“Tôi chỉ muốn đến đây, và hoàn thành bộ sưu tập huy chương vô địch thế giới trong nhà”, Jackson chia sẻ, “Đây là một trong những tấm huy chương mà tôi luôn theo đuổi. Tôi thực sự tự hào về nó”.

Mitton nói đùa rằng trước cuộc thi, Jackson đã bảo cô nên để cô ấy giành được ít nhất một danh hiệu trong nhà. “Tất nhiên là, tôi cố gắng đánh bại cô ấy cho đến lần thử cuối, nhưng nếu không phải tôi thắng, tôi cũng rất vui vì đó là cô ấy!”, VĐV Canada nói.

Andy Diaz Hernandez, người Ý gốc Cuba, đã bảo vệ thành công HCV nhảy xa 3 bước bằng thành tích tốt nhất là 17,47m ngay ở trong lần thi đầu tiên. Jordan Scott (Jamaica) giành HCB với 17,33m, trong khi đó Yasser Triki của Algeria chỉ kém 3cm đành giành HCĐ.

Yaroslava Mahuchikh (của Ukraine), người đang giữ KLTG, giành lại danh hiệu nhảy cao của mình ở trong môn thi đầu tiên tại Torun với thành tích là 2,01m. KLTG chính là 2,10m, do anh thiết lập tại Paris 2024.

Đ.Hg.