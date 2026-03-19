6 Kỷ lục đáng chú ý tại Giải vô địch thế giới trong nhà Kujawy Pomorze 2026

Giải điền kinh trong nhà vô địch thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Ba Lan kể từ ngày 20-3 đến ngày 22-3, và với sự góp mặt của những VĐV điền kinh xuất sắc nhất thế giới tại Nhà thi đấu hơn 9 ngàn người Kujawsko-Pomorska Arena (Torun), lịch sử có thể sắp được viết nên.

Hodgkinson của Anh ở cự ly chạy 800m

Cự ly chạy 400m nam

Tâm điểm đáng chú ý sẽ là: 2 trong số những VĐV chạy 400m trong nhà nhanh nhất lịch sử, Christopher Morales Williams (Canada) và Khaleb McRae (Mỹ), cả 2 đều hiện đang theo đuổi tấm HCV cá nhân vô địch thế giới đầu tiên.

McRae đang có phong độ rất tốt. Chân chạy người Mỹ đã mở màn mùa giải với thành tích 45,38 giây tại Boston trước khi phá cả Kỷ lục thế giới với 44,52 giây đáng kinh ngạc hồi tháng 2 rồi, một thành tích hiện đang chờ được phê chuẩn là KLTG.

McRea đang có phong độ cao

Trong khi đó thì, Morales Williams đứng đầu DS mọi thời đại với thành tích cá nhân tốt nhất là 44,49 giây, nhanh hơn cả KLTG chính thức, điều này cho thấy tiềm năng của anh, ngay cả khi thành tích đó không được phê chuẩn do vấn đề kỹ thuật. VĐV Canada cũng có thành tích ấn tượng 44,80 giây trong mùa giải.

Nhưng mà sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ dừng lại ở đó. Attila Molnár (của Hungary) đến với tư cách là người vừa lập Kỷ lục châu Âu trong nhà với thành tích 45,01 giây; ngoài ra, Jereem Richards (Trinidad & Tobago) cũng mang đến cả kinh nghiệm và thành tích đáng nể

Nhà vô địch thế giới trong nhà hồi năm 2022 cũng đã từng lập Kỷ lục quốc gia ngoài trời với thành tích 43,72 giây tại Giải vô địch thế giới năm 2025 ở Tokyo. Giải năm nay quy tụ rất nhiều VĐV xuất sắc, và có cả một điểm mới thật quan trọng: Chung kết được chia thành 2 nhóm, với thành tích nhanh nhất sẽ quyết định người chiến thắng.

Cự ly chạy 800m nữ

Mọi ánh mắt ở nội dung chạy 800m nữ sẽ đổ dồn hết vào cô Keely Hodgkinson của Anh, người đang có phong độ phi thường sau khi viết lại lịch sử các kỷ lục hồi đầu mùa. Nhà vô địch Olympic ở tại Paris 2024 đã lập Kỷ lục thế giới trong nhà với thời gian 1 phút 54,87 giây tại Liévin (Pháp) hôm 19-2.

Thành tích đó đến sau một khởi đầu mùa giải ấn tượng, khi cô phá KLQG của chính mình từ 1:57,18 xuống 1:56,33. Giờ đây, cô bước vào giải vô địch với tư cách là Ứng cử viên sáng giá nhất và đang theo đuổi tấm HCV vô địch thế giới đầu tiên sau khi bỏ lỡ 3 kỳ giải trong nhà trước đó do chấn thương.

Hodgkinson đã khẳng định rằng, những màn trình diễn gần đây của cô có thể chưa phải là giới hạn của bản thân. Sau những gì cô mô tả là: “mùa đông khỏe mạnh nhất trong nhiều năm”, cô đã ám chỉ rằng, những thành tích nhanh hơn nữa hoàn toàn là có thể.

Ngoài giải đấu trong nhà, cô cũng đặt mục tiêu phá KLTG ngoài trời đã tồn tại 47 năm, cho thấy phong độ hiện tại của cô tiệm cận với cột mốc lịch sử đó. Đối thủ gần nhất của cô dường như sẽ là Audrey Werro (Thụy Sĩ), Nhà vô địch giải Diamond League 2025.

Tuy nhiên, thành tích tốt nhất mùa giải của Werro chỉ là 1:57,27 và vẫn có một khoảng cách đáng kể cần phải thu hẹp, bởi vì Hodgkinson đang thi đấu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt trong mùa giải năm nay.

Có điều gì đó đang diễn ra ở các nội dung 800m mùa giải này, khi KLTG trong nhà dành cho nam cũng đã bị Josh Hoey phá vỡ - với thời gian 1:42,50, mặc dù Hoey sẽ không tham dự giải vô địch thế giới trong nhà lần thứ 26 này.

Cự ly nước rút 60m nam

Chuẩn mực cho cuộc đua tốc độ 60m nam hiện vẫn rất rõ ràng. KLTG 2018 của Christian Coleman với thành tích 6,34 giây vẫn là tiêu chuẩn hoàn hảo ở cự ly ngắn nhất của điền kinh, nhưng nhóm bám đuổi đang thu hẹp khoảng cách, và dẫn đầu bởi một thế hệ VĐV chạy nước rút mới đang hoạt động với mức tốc độ đáng kinh ngạc.

Dẫn đầu là Jordan Anthony, Nhà vô địch 21 tuổi người Mỹ, người đã đạt thành tích nhanh nhất mùa này là 6,43 giây, cùng với một thành tích nổi bật khác là 6,45 giây. Nhà vô địch NCAA đến với tư cách là người bị săn đuổi, nhưng điều sẽ làm cho cuộc đua trở nên đặc biệt hấp dẫn là chiều sâu đáng kinh ngạc phía sau anh này.

Anthony cũng đầy hy vọng

Toàn bộ tốp 10 mùa giải này chỉ cách nhau 0,05 giây, từ 6,43 đến 6,48 giây, một khoảng cách nhỏ hơn cả một cái chớp mắt, và gần như đảm bảo một cuộc đua sát nút. Mặc dù rằng KL của Coleman có thể vẫn ngoài tầm với, nhưng việc rút ngắn 0,09 giây trên quãng đường ngắn vậy, hẳn đòi hỏi một cuộc đua gần như hoàn hảo. Điều kiện đang rất thuận lợi cho điều gì đó thật đặc biệt.

Trong số những người sẵn sàng thách thức lịch sử, còn có Kishane Thompson, người từng giành HCB thế giới và Olympic nội dung 100m, mới đạt thành tích 6,46 giây trong năm nay. Với KL Jamaica 6,42 giây (được thiết lập ngoài trời hồi năm 2023) nằm trong tầm với - nếu anh nâng cao phong độ hơn nữa, dưới sự thúc đẩy của các đối thủ khác.

KLQG đó hiện đang thuộc về Ackeem Blake, người cũng sẽ tham gia giải đấu vô địch thế giới này với thành tích tốt nhất trong nhà là 6,45 giây - để bổ sung vào cho thành tích ngoài trời của mình. Tiếp theo là Nhà ĐKVĐ Jeremiah Azu, người đang theo đuổi KLQG 6,42 giây.

VĐV người Anh tuyên bố mình “khỏe mạnh và nhanh hơn bao giờ hết”, và với thành tích tốt nhất mùa giải là 6,47 giây, anh đang ở vị trí rất gần mục tiêu phá kỷ lục. Để bảo vệ tấm HCV hiệu, anh có thể phải vượt qua KLQG, cần cải thiện thêm vài % giây.

Nội dung chạy 60m dành cho nữ cũng sẽ rất hứa hẹn, với 2 VĐV chạy nước rút đầy mạnh mẽ Julien Alfred của Saint Lucia và Zaynab Dosso của Ý cùng so kè nhau khi có thành tích tốt nhất mùa giải là 6,99 giây.

Cự ly chạy vượt rào nữ

Một Nhà vô địch thế giới khác dự kiến ​sẽ tỏa sáng trên đất Ba Lan là Devynne Charlton (Bahamas), từng 2 lần vô địch thế giới trong nhà, người đã làm nên lịch sử hồi 2024 với KLTG 7,65 giây ở nội dung 60m vượt rào. Câu hỏi đặt ra là, liệu cô có thể đạt được tốc độ đó một lần nữa hay không?

Charlton lập KLTG hồi 2024

Cho thời điểm này của mùa giải, Charlton hiện đang dẫn đầu với thành tích là 7,77 giây, thế nhưng khoảng cách (như thường lệ trong bất kỳ cuộc thi nào) là vô cùng nhỏ. Pia Skrzyszowska (Ba Lan), Ditaji Kambundji (Thụy Sĩ) và Nadine Visser (Hà Lan) đều từng đạt được thành tích 7,78 giây, họ sẽ cùng tạo nên một trong những nội dung cạnh tranh nhất của giải.

Đặc biệt, Kambundji đang có đà rất tốt. VĐV người Thụy Sĩ đã lập KL châu Âu trong nhà với thành tích 7,67 giây tại Giải vô địch trong nhà châu Âu 2025 tại Apeldoorn, và chỉ kém KLTG của Charlton 0,02 giây. Kể từ đó, cô khẳng định vị thế của mình là một trong VĐV xuất sắc nhất thế giới bằng cách giành HCV vô địch thế giới ngoài trời ở nội dung 100m rào.

Cuộc cạnh tranh giữa cô và Charlton đã tạo ra những màn về đích rất sát sao, bao gồm cả khoảng cách chỉ 0,01 giây giữa 2 người cũng ở Torun tháng trước và một lần nữa tại Giải vô địch trong nhà thế giới năm ngoái.

Cự ly chạy 3.000m nam

Nội dung 3000m nam quy tụ một sự pha trộn phi thường của những tài năng chất lượng cao từ nhiều nội dung khác nhau. Trình độ - và tốc độ của các VĐV tham gia cho thấy đây có thể là một cuộc đua rất nhanh, hoặc được quyết định bởi cú bứt tốc ngoạn mục. Nếu không phá KL, chắc chắn đây vẫn là một cuộc đua bạn không muốn bỏ lỡ.

Với sự góp mặt của toàn bộ những người từng giành huy chương 1500m nam, Cole Hocker (Mỹ), Josh Kerr (Anh) và Yared Nuguse (Mỹ), cuộc đua hẳn mang một trọng lượng rất là lớn. Ngoài ra, còn có cả Geordie Beamish - đến từ New Zealand, Nhà vô địch thế giới ở 3000m vượt chướng ngại vật, cũng là Nhà vô địch thế giới trong 2024 nội dung 1500m có khả năng bứt tốc mạnh mẽ.

Hocker của Mỹ

Hocker, Nhà vô địch Olympic 1500m và vô địch thế giới 5000m, hướng tới việc giành thêm một danh hiệu toàn cầu nữa ở cự ly khác là 3000m, nơi anh đang giữ thành tích nhanh thứ 2 trên đường chạy ngắn.

Thêm vào đó là VĐV người Pháp, Yann Schrub, đang giữ thành tích nhanh thứ 2 mùa này, và Azeddine Habz, người từng 2 lần giành huy chương tại giải vô địch trong nhà châu Âu tại các nội dung 1500m và 3000m, việc dự đoán người chiến thắng dường như là không thể.

Nội dung nhảy sào nam

Cuối cùng, đó là nội dung thi đấu “ở trên tầm cao của thế giới”: Nhảy sào nam, theo đúng với nghĩa đen. Việc Mondo Duplantis (Thụy Điển) thiết lập KLTG thứ 15 của mình hồi đầu tháng, không bao giờ có thể loại trừ khả năng sẽ có một KLTG khác được thiết lập ở giải đấu.

Hãy thêm vào đó áp lực từ Emmanouil Karalis, người đoạt HCĐ Olympic của Hy Lạp, gã điển trai đã nổi lên như một mối đe dọa thực sự đối với sự thống trị của Duplantis với thành tích 6,17m trong mùa này.

Karalis sẽ đe dọa Duplantis?

Đáp lại, Duplantis đã làm điều anh giỏi nhất, nhắc nhở mọi người lý do tại sao anh chính là Số 1 thế giới, bằng cách nâng cao mức xà một lần nữa lên 6,31m, và anh cho thấy rằng còn nhiều điều nữa sẽ đến...

Duplantis đang theo đuổi tấm HCV vô địch thế giới trong nhà lần thứ 4 - ngay tại Torun, thật trùng hợp, đây cũng chính là thành phố nơi anh lập KLTG đầu tiên vào năm 2020. Với áp lực ngày càng tăng từ Karalis, ai dám chắc Duplantis sẽ không vươn lên cao hơn nữa, chỉ để củng cố vị thế “Người bay hàng đầu” không thể tranh cãi của mình?

Đ.Hg.