Mexico dễ dàng đánh bại Ecuador để đi tiếp sau trận đấu kéo dài hơn 3 tiếng

Đội chủ nhà Mexico thắng thuyết phục Ecuador tỷ số 2-0 tại vòng 1/16 World Cup 2026, ở trận đấu kéo dài hơn 3 tiếng do bị hoãn bởi thời tiết cực đoan.

Mexico đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. ẢNH: VTV

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador diễn ra lúc 19 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên, mưa lớn cộng hưởng giông lốc xuất hiện trên sân Estadio Azteca buộc FIFA phải lùi thời điểm bóng lăn thêm 1 giờ để đảm bảo an toàn. Khi cả trận đấu bắt đầu, những cơn mưa vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu. Dù vậy, hơn 80.000 khán giả vẫn phủ kín “thánh địa” bóng đá Mexico và tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn giúp Mexico nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Đến phút 22, Roberto Alvarado chọc khe tinh tế cho Julian Quinones bứt tốc từ phần sân nhà trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, Mexico mất thêm 9 phút để nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp mẫu mực. Quinones kiến tạo thuận lợi để Raul Jimenez tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, không cho thủ thành Hernan Galindez cơ hội cứu thua.

Piero Hincapie của Ecuador nhận thẻ đỏ trực tiếp

Bị dẫn 2 bàn, Ecuador nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Mexico. Cơ hội đáng chú ý nhất của đại diện Nam Mỹ là cú dứt điểm của Kevin Rodriguez ở phút 76, song bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Ở chiều ngược lại, Mexico chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Trung vệ Cesar Montes suýt nâng tỷ số lên 3-0 sau pha đánh đầu cận thành ở phút 67, tuy nhiên Galindez đã có pha cứu thua xuất sắc ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, Ecuador hoàn toàn sụp đổ. Trung vệ Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ vì vi phạm luật “Vinicius” khi tranh cãi với Santiago Gimenez, khép lại buổi tối thi đấu thất vọng của đội khách.

Khép lại trận kéo dài hơn 3 tiếng, Mexico thắng 2-0 để ghi tên mình vào vòng 1/8 đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Javier Aguirre tiếp tục duy trì mạch thắng cùng thành tích chưa để thủng lưới qua 4 trận tại World Cup 2026, đồng thời trở thành đại diện CONCACAF đầu tiên đánh bại một đội bóng CONMEBOL ở vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HỮU THÀNH