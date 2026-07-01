World Cup 2026 - Nhật Bản chia tay bằng trận cầu quả cảm

Suốt 96 phút, những “Samurai Xanh” của Nhật Bản đã chiến đấu quả cảm, liên tục đẩy Brazil - một trong những ứng viên vô địch, vào thế... toát mồ hôi. Nhưng một lần nữa, họ lại gục ngã trước “bức tường” vòng knock-out.

Các cầu thủ Nhật Bản ngậm ngùi sau thất bại tiếc nuối trước Brazil. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Với 9 đội tham dự, bóng đá châu Á chỉ có 2 đại diện vượt qua vòng bảng (Nhật Bản và Australia), được cho là kết quả nghèo nàn so với kỳ vọng. Nhưng với đội tuyển Nhật Bản, sự thất vọng còn lớn hơn thế. Họ không chỉ là đội bóng châu Á duy nhất thi đấu thuyết phục, mà còn là niềm hy vọng lớn nhất, với tham vọng lần đầu lọt vào tứ kết.

Nhật Bản đã chơi một trận đấu đầy tự hào trước Brazil danh tiếng. Kaishu Sano ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, khiến cả sân vận động Houston im bặt. Hàng thủ Nhật Bản đã chơi kỷ luật, bóp nghẹt các ngôi sao của Brazil trong suốt hiệp một. Nhưng rồi, “lời nguyền” lại xuất hiện. Casemiro đánh đầu gỡ hòa ở phút 56, và Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+5 từ một sai lầm của tiền vệ Ao Tanaka. Nhật Bản đã cầm cự được đến tận những giây cuối cùng, nhưng thứ bóng đá tập thể, kỷ luật của họ lại bị đánh bại bởi cá nhân xuất sắc của Brazil.

Nước mắt đã rơi trên sân Houston. Ao Tanaka nằm dài trên cỏ và khóc không ngừng. Takefusa Kubo ngồi trên băng ghế dự bị cũng đỏ hoe đôi mắt. Những giọt nước mắt ấy thể hiện sự thất vọng tột cùng của một thế hệ cầu thủ đã làm mọi thứ, nhưng chưa đủ để phá bỏ “bức tường” vô hình. Yuto Nagatomo từng gọi đó là “bức tường vòng 16”, và giờ nó đã trở thành “bức tường vòng 32” .

Mặc dù thất bại, màn trình diễn của Nhật Bản đã nhận được sự tôn trọng từ khắp nơi trên thế giới. Tờ The Guardian (Anh) mô tả lối chơi của Nhật Bản trong hiệp một là “nhanh hơn, mượt mà hơn, sắc bén hơn và giàu trí tưởng tượng hơn” so với Brazil. Tờ báo này cũng khẳng định, việc thua một đối thủ mạnh ở vòng đấu này “không phải là điều đáng xấu hổ”. Báo chí Italy không giấu sự thán phục. Tờ Corriere dello Sport đăng tải dòng chủ đề: “Vẫn chưa đến lúc của đội trưởng Tsubasa. Martinelli khiến Nhật Bản khóc ở phút 95”. Họ nhấn mạnh, trước khi gục ngã, Nhật Bản đã “bắt Brazil phải trả giá rất đắt”. Ngay cả giới truyền thông Brazil cũng phải thận trọng. Trước trận, họ đã cảnh báo rằng Nhật Bản “không còn là đối thủ yếu hơn theo nghĩa truyền thống”. Sau trận, các tờ báo lớn như Globo Esporte miêu tả: đối thủ là đội bóng “chơi đầy tự tin và vẫn tôn trọng mọi đối thủ mà họ gặp”.

Với truyền thông Nhật Bản, nỗi đau là không thể che giấu. Sankei Sports gọi đây là “thất bại làm tan nát trái tim”. Nikkan Sports thì điểm lại 5 lần Nhật Bản thất bại ở trận đấu loại trực tiếp, từ Thổ Nhĩ Kỳ (2002), Paraguay (2010), Bỉ (2018), Croatia (2022) đến Brazil (2026), và đúc kết một cách đầy tiếc nuối: “World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là giải đấu đưa Nhật Bản lên hàng ngũ những đội hàng đầu thế giới. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Houston, giấc mơ đó đã tan vỡ một lần nữa”.

Dù thua, Nhật Bản hoàn toàn có thể tự hào về hành trình World Cup của mình. “Đây là màn trình diễn đầy can đảm, đáng tiếc là chưa đủ”, trang chủ FIFA World Cup nhận định. Nhật Bản từng đặt mục tiêu vô địch World Cup, nhưng sau trận thua, HLV Moriyasu không né tránh sự thật nhưng cũng không hạ thấp những gì đã đạt được. “Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải dừng lại ở đây. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Brazil là đội hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi đang thực sự tiệm cận đẳng cấp đó”, HLV Moriyasu chia sẻ.

CHU NGỌC