HLV Koeman: "Phải khép lại hành trình với Hà Lan khiến tôi day dứt”

HLV Ronald Koeman nói lời chia tay tuyển Hà Lan. ẢNH: VTV

Trong bức tâm thư đầy xúc động gửi người hâm mộ, chiến lược gia 63 tuổi viết: "Tôi sẽ nhớ đội tuyển Hà Lan. Việc khép lại hành trình với Oranje vẫn khiến tôi day dứt, vì một giấc mơ vẫn còn dang dở. Nhưng trên hết là niềm tự hào. Dù bóng đá có thắng hay thua, điều quý giá nhất với tôi vẫn là những con người tôi đã gặp trên hành trình này và niềm vinh dự khi được đồng hành cùng họ".

HLV Koeman cho biết giấc mơ lớn nhất của ông là đưa Hà Lan chinh phục một danh hiệu lớn và viết nên lịch sử. Chỉ tiếc trong nhiệm kỳ thứ 2 cùng “Cơn lốc màu da cam”, ông chỉ có thể đưa đội vào bán kết EURO 2024. "Không ai thất vọng hơn tôi khi điều đó không thành hiện thực. Với tư cách HLV trưởng, bạn luôn mang trên vai trách nhiệm và tôi sẽ luôn mang theo cảm giác ấy", ông chia sẻ.

HLV Koeman cũng dành một phần đáng kể trong tâm thư để nói về biến cố gia đình. Ông tiết lộ những tháng qua đã giúp mình nhận ra có những điều quan trọng hơn bóng đá. "Bóng đá luôn là cuộc sống của tôi, nhưng sức khỏe là điều vô giá. Khi người vợ của bạn phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, mọi thứ đều thay đổi và bạn nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Vợ tôi, Bartina, dù chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày, vẫn truyền cho tôi sức mạnh, lòng dũng cảm và niềm tin. Tôi biết ơn bà ấy hơn bất cứ điều gì. So với điều đó, bóng đá không thể sánh bằng", Koeman bày tỏ.

HLV Ronald Koeman dộng viên học trò sau thất bại trên chấm luân lưu. ẢNH: VTV

Ngoài lời tri ân dành cho gia đình, cựu HLV Barcelona cũng gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện, Hiệp hội Bóng đá Hà Lan (KNVB), các CLB cùng người hâm mộ đã luôn đồng hành, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn. Ông tiếp tục khẳng định được dẫn dắt tuyển Hà Lan là một vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.

HLV Koeman lần đầu tiếp quản tuyển Hà Lan giai đoạn 2018-2020 trước khi trở lại nắm đội từ tháng 1-2023 để kế nghiệp đồng nghiệp Louis van Gaal. Dưới thời HLV Koeman, Hà Lan không được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026, nhưng vẫn được kỳ vọng tạo bất ngờ nhờ thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Sau khởi đầu không suôn sẻ khi bị Nhật Bản cầm hòa, HLV Koeman đã nhanh chóng điều chỉnh nhân sự để giúp đội nhà thắng Thuỵ Điển và Tunisia để đứng đầu bảng.

Đến vòng 1/16 gặp Morocco, Hà Lan tưởng như đã giành vé đi tiếp khi Cody Gakpo ghi bàn cuối trận, nhưng Issa Diop kịp gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ trước khi thua Morocco trên chấm luân lưu. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 2 lên tiếp mà "Cơn lốc màu da cam" thất bại trên loạt đấu súng cân não.

HỮU THÀNH