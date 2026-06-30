WORLD CUP 2026

Hà Lan vs Morocco 1-1 (pen 2-3): Kluivert, Timber, Summerville hỏng penalty, Ismael Saibari giành vé gặp Canada vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 20, màn cứu thua xuất sắc của thủ môn Verbruggen từ pha đánh đầu của Neil El Aynaoui. Hà Lan suýt thủng lưới:

⚽ Phút 72, Cody Gakpo kiến tạo và Summerville tung cú sút chìm hạ thủ môn Bono. Hà Lan có bàn thắng mở tỷ số 1-0:

⚽ Phút 90+1, Chemsdine Talbi kiến tạo, Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan. Gỡ hòa 1-1 nghẹt thở cho Morocco. Trận đấu bước vào hiệp phụ.

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Bất phân thắng bại ở 2 hiệp phụ và trận đấu bước vào loạt luân lưu cân não.

⚽ Trước đó Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville thực hiện luân lưu không thành công. Ở loạt luân lưu cuối cùng, Ismael Saibari tung cú sút lạnh lùng mang về tấm vé đi tiếp cho Morocco:

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⚽Bàn thắng:

Hà Lan: Gakpo 72'

Morocco: Diop 90+1'

⚽ Loạt luân lưu: Morocco thắng Hà Lan tỷ số 3-2:

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MINH BẢO (tổng hợp)

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