Morocco - Hà Lan 1-1 (phạt đền 3-2): Hà Lan dừng bước sau loạt sút luân lưu kịch tính

Morocco đã tạo nên một cú sốc khác tại vòng knock-out đầu tiên World Cup 2026, tiến vào vòng 16 đội sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong loạt sút luân lưu trước Hà Lan, sau khi 2 đội hòa 1-1 tại Guadalupe (Mexico).

HLV Ronald Koeman thất vọng sau khi Hà Lan bị loại.

Hai đội bước vào trận đấu với tổng thứ hạng cao nhất trong lịch sử các trận đấu vòng 32 World Cup 2026 - Morocco đứng thứ 6 thế giới và Hà Lan đứng thứ 7. Hiệp một diễn ra khá quyết liệt, với thế trận liên tục thay đổi nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Morocco có một cơ hội tốt sau giờ nghỉ khi một đường chuyền khéo léo tạo ra pha băng ghế dự bị cho Achraf Hakimi, nhưng anh lại sút bóng trúng xà ngang.

Sau 72 phút, Morocco dường như đang chiếm ưu thế rõ rệt, cho đến khi một quả phát bóng của Hà Lan tìm đến cầu thủ dự bị Wout Weghorst ở giữa sân và cú đánh đầu của anh đã tạo cơ hội cho Crysencio Summerville, người đã thu hút hậu vệ cuối cùng và chuyền bóng cho Cody Gakpo bên cánh trái. Ngôi sao của Liverpool đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ngay lập tức xúc động, chỉ vài ngày sau khi cầu thủ 27 tuổi và bạn đời Noa van der Bij thông báo họ đã trải qua nỗi đau mất con trai chưa chào đời. Tiền đạo Gakpo của Liverpool gục xuống sân và dường như không kìm được cảm xúc khi được các đồng đội vây quanh trong một cái ôm tập thể.

Thế trận lại đảo chiều và tưởng chừng bàn thắng của Gakpo sẽ mang tính quyết định của trận đấu, nhưng một đường chuyền ở phút 90 đã tìm đến Issa Diop đang băng lên, và cú đánh đầu của anh đã đưa bóng vào góc khung thành, gỡ hòa 1-1 cho Morocco cùng đảm bảo trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Morocco tưởng chừng chắc chắn sẽ vươn lên dẫn trước ở phút 97 khi Soufiane Rahimi có pha xử lý bóng khéo léo đưa anh vào tình huống đối mặt với Bart Verbruggen, nhưng thủ môn người Hà Lan bằng cách nào đó đã cản phá được cú sút. 30 phút hiệp phụ không đủ để phân định thắng thua, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Khi loạt sút luân lưu hòa 2-2 sau 4 lượt, thủ môn Yassine Bounou của Morocco đã có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Crysencio Summerville, dùng tay trái cản phá. Ismael Saibari sau đó đã ghi bàn thắng quyết định vào góc thấp bên trái khung thành trong khi thủ môn Bart Verbruggen đổ người sang hướng khác.

Đây là trận đấu thứ 2 của giải đấu kết thúc bằng loạt sút luân lưu. Trước đó Paraguay đã đánh bại Đức trên chấm phạt đền vào đầu ngày thứ Hai để giành vé vào vòng 16 đội. Chiến thắng này đưa Morocco vào vòng 16 đội, gặp đồng chủ nhà Canada tại Houston (Mỹ) vào thứ Bảy.

LINH SƠN