WORLD CUP 2026

Messi tri ân Argentina bằng tâm thư xúc động trước chung kết World Cup 2026

SGGPO

Nửa ngày trước trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi khiến người hâm mộ xúc động khi đăng tải bức ảnh chụp toàn đội Argentina kèm một tâm thư đầy cảm xúc trên mạng xã hội.

Các tuyển thủ Argentina khẳng định đá hết mình vì Messi và vì người dân. ẢNH: THX
Các tuyển thủ Argentina khẳng định đá hết mình vì Messi và vì người dân. ẢNH: THX

Trong bài viết, Messi không nhắc nhiều đến danh hiệu hay áp lực của trận đấu cuối cùng trên đất Mỹ, mà dành những lời tri ân cho hành trình nhiều năm gắn bó cùng các đồng đội và ban huấn luyện.

Anh viết: “Điều đẹp nhất của tất cả những năm qua không chỉ là những danh hiệu, mà còn là cả chặng đường. Cùng nhau chia sẻ cuộc sống thường ngày trong tập thể này, cùng thi đấu, cùng đứng dậy sau những lúc khó khăn và tận hưởng từng bước đi.

Cảm ơn từng người đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những ai làm việc mỗi ngày để đội tuyển quốc gia này luôn là một gia đình. Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tập thể này đã viết nên một lịch sử mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa bỏ. Tiến lên Argentina”.

Tâm thư nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ bày tỏ sự xúc động trước những dòng chia sẻ của Messi, đồng thời gửi lời chúc đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử ở trận đấu quan trọng nhất của giải.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 20-7 (giờ địa phương). Đây được xem là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của bóng đá Nam Mỹ và châu Âu. Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch EURO, trong khi Argentina đang đồng thời nắm giữ hai danh hiệu lớn là World Cup và Copa America.

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Tâm thư xúc động của Messi trước trận chung kết World Cup 2026

Đây cũng là trận chung kết World Cup thứ 3 trong sự nghiệp của Messi cùng đội tuyển Argentina. Trước đó, anh cùng “Albiceleste” về nhì tại World Cup 2014 sau thất bại trước Đức, trước khi hoàn thành giấc mơ lớn nhất sự nghiệp bằng chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Ở tuổi 39, nhiều khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Chính vì vậy, trận đấu với Tây Ban Nha càng mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với cá nhân siêu sao sinh năm 1987 mà còn với toàn bộ đội tuyển Argentina.

Trong nhiều phát biểu trước trận, HLV Lionel Scaloni cùng các tuyển thủ Argentina đều khẳng định sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt dành cho người đội trưởng. Toàn đội thể hiện quyết tâm chiến đấu hết mình để cùng Messi khép lại hành trình World Cup theo cách trọn vẹn nhất nếu đây thực sự là lần cuối anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Suốt 5 năm thành công rực rỡ của Argentina, Messi không chỉ là ngôi sao lớn nhất về chuyên môn mà còn là thủ lĩnh tinh thần, người gắn kết tập thể và truyền cảm hứng cho các đồng đội trong những thời điểm khó khăn.

Messi bắt đầu khoác áo các đội tuyển trẻ Argentina từ năm 2004, trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2005. Trong hơn hai thập kỷ cống hiến, anh đã cùng Albiceleste chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn, gồm World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, cùng chức vô địch Finalissima 2022, khẳng định vị thế là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

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