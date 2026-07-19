New York “lên sốt” khi Djokovic gặp Messi và Rodri

Ngay trước thềm trận chung kết World Cup 2026 tại New York/New Jersey (Mỹ), hàng ngàn người hâm mộ đã không khỏi vui sướng khi chứng kiến các buổi giao lưu tràn ngập tiếng hò reo giữa các ngôi sao như tay vợt Novak Djokovic “phỏng vấn” Lionel Messi trong chương trình do cựu danh thủ Rio Ferdinand dẫn dắt.

Novak Djokovic gặp và giao lưu với Lionel Messi trước thềm trận chung kết World Cup ở New York. Ảnh Trung Nghĩa

Anh hào hội tụ ở New York

Tại trung tâm hội nghị và triển lãm Javits Center lớn nhất TP. New York ở khu Manhattan, Lễ hội thể thao Fanatics Fest quy mô lớn dành cho người hâm mộ trong dịp cuối tuần này thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự như đi trẩy hội.

Chúng tôi dự khán buổi giao lưu giữa hai cựu danh thủ là David Beckham (Anh) và Kaka (Brazil). Beckham ở tuổi 51 và Kaka ở tuổi 44 vẫn giữ được phong độ lịch lãm, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi họ tranh tài ở các kỳ World Cup. Cả hai đồng cảm rằng World Cup là sự kiện đặc biệt trong sự nghiệp và các tuyển thủ luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc, đồng thời cũng muốn mang niềm vui đến người hâm mộ. Đám đông người dự khán dành cho hai cựu danh thủ những tràn vỗ tay giòn giã.

Trong khi đó, một sự kiện đặc biệt nhân dịp hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha lọt vào chung kết World Cup cũng được tổ chức tại Fanatics Fest với sân khấu đẹp lung linh, nổi bật với chiếc Cúp Vàng FIFA được đặt ở giữa. Hai bên ghế ngồi là HLV Luis de la Fuente và Rodri (Tây Ban Nha) cùng HLV Lionel Scaloni và thủ môn Emiliano Martínez (Argentina) bên còn lại. Thế rồi khi cựu danh thủ Rio Ferdinand làm người dẫn chương trình cùng với diễn viên da màu nổi tiếng Kevin Hart cho biết siêu sao Lionel Messi sẽ bước ra sân khấu thì cả rạp hát dậy lên những tiếng reo hò và gọi tên “Messi, Messi!” không ngớt.

Không kém niềm vui dành cho người hâm mộ là chính tay vợt đoạt 24 danh hiệu Grand Slam Novak Djokovic bất ngờ bước ra sân khấu để phỏng vấn Messi về cách đối mặt với áp lực cực lớn trên đấu trường World Cup. Siêu sao người Argentina hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (8 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 7 lần ra sân tại World Cup 2026) cho biết anh và toàn đội có tinh thần và phong độ tốt, sẽ cống hiến cho khán giả một trận chung kết hay. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình!”, Messi nói.

Tom Brady - cầu thủ bóng bầu dục Mỹ vĩ đại nhất lịch sử giải NFL, đã hỏi Messi về bức ảnh nổi tiếng từng gây bão mạng ghi lại cảnh anh đang tắm cho một em bé – người sau này chính là ngôi sao bóng đá Tây Ban Nha Lamine Yamal. Messi gọi sự trùng hợp này là điều “không tưởng” và bày tỏ sự kinh ngạc khi giờ đây cả hai lại đối đầu nhau trong một trận chung kết World Cup.

Giao lưu với Lionel Messi trước thềm trận chung kết World Cup ở New York. Ảnh Trung Nghĩa

Không khí tăng nhiệt

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại sân New York New Jersey (tức sân MetLife), khi bước xuống các dãy phố ngang dọc vuông vức như bàn cờ ở trung tâm New York, chúng tôi thấy làn sóng cổ động viên Argentina và Tây Ban Nha đã đổ về đây. Khu vực trung tâm tài chính Manhattan, khu Hudson Yards và khu vực quanh ga Penn Station tràn ngập màu cờ sắc áo của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Các cuộc diễu hành tự phát từ CĐV tại quảng trường Times diễn ra trong không khí thân thiện, phản ánh đúng tinh thần ngày hội bóng đá toàn cầu. Khoảng 80.000 khán giả sẽ lấp kín sân New York New Jersey, trong khi hàng trăm nghìn người không có vé sẽ theo dõi trận đấu tại các fan festival và khu xem công cộng xung quanh New York. Công tác an ninh, giao thông và điều phối người hâm mộ được tăng cường ở mức cao nhất.

Vấn đề thời tiết và chất lượng không khí ở New York trong ngày diễn ra trận chung kết trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm bởi làn khói lan tới từ cháy rừng ở Canada. Dự báo mới cho thấy có thể sẽ có mưa trước trận đấu và gió đổi hướng giúp cải thiện đáng kể không khí, giảm bớt lo ngại cho cầu thủ và người hâm mộ.

Chia sẻ với chúng tôi, Christiana DiNardo - Miss New York USA 2025 cho biết: “TP.New York như một “thủ đô bóng đá thế giới” và sẽ tổ chức thành công chung kết World Cup như một “siêu lễ hội” nơi thể thao, văn hóa, du lịch và giải trí cùng hòa quyện, để lại kỷ niệm khó quên cho mọi CĐV đền đây”.

TRUNG NGHĨA (từ New York, Mỹ)