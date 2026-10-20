Man City khủng hoảng nhân sự, AEK Athens vẫn lép vế

Man City bước vào lượt trận thứ 3 trên sân nhà trước đại diện Hy Lạp AEK Athens với nhiều nỗi lo về mặt lực lượng sau khi tiền đạo Semenyo xác nhận phải nghỉ dài hạn, trong khi Haaland chưa chắc ra sân.

Semenyo và Haaland. Ảnh THX

Mặc dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 77 trận gặp Ipswich Town cuối tuần qua, Antoine Semenyo đã dính chấn thương sau một pha va chạm và phải đi tập tễnh vào đường hầm sau trận. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy chân sút người Ghana gặp tổn thương dây chằng gối chứ không phải chấn thương cơ và sẽ phải ngồi ngoài tới tháng 12.

Đây là tổn thất đáng tiếc đối với Man City bởi tiền đạo 26 tuổi đang có phong độ cao với 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo tại Premier League mùa này. HLV Maresca thừa nhận ông đã cố gắng xoay tua và giữ sức cho Semenyo nhưng sự cố rủi ro vẫn xảy ra. Dù vậy, ông lạc quan cho rằng khi tái xuất vào tháng 12, Semenyo sẽ mang đến nguồn năng lượng tươi mới giống như một "tân binh" cho đội bóng.

Nỗi lo lực lượng của Man City chưa dừng lại ở đó. Chân sút chủ lực Erling Haaland cũng bị đau nhẹ ở bàn chân và cổ chân trong thời gian bù giờ trận thắng Ipswich. Mặc dù HLV Maresca hy vọng tiền đạo người Na Uy vẫn kịp bình phục để ra sân vào rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam), khả năng Haaland được cất trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho chặng đường dài là rất cao.

Nếu Haaland nghỉ ngơi, Phil Foden nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá vai trò số 9 ảo. Ngoài ra, tiền vệ trẻ Nico O'Reilly chắc chắn vắng mặt vì chấn thương lưng, trong khi Mateo Kovacic và Matheus Nunes cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau những va chạm nhẹ cuối tuần qua.

Dù vậy, Man City vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng sau thất bại 2-4 trước PSG ở lượt 2 khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Champions League với vỏn vẹn 3 điểm sau 2 trận.

Ngoài việc AEK Athens không quá mạnh, thì các yếu tố lịch sử cũng đứng về phía đội chủ sân Etihad. Trên sân đấu này, kể từ sau trận thua Basel vào tháng 3-2018, Man City trải qua chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà trước các đối thủ nằm ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu tại Cúp C1/Champions League (thắng 12, hòa 3), ghi trung bình tới 3.1 bàn mỗi trận (tổng cộng 46 bàn).

Man City cũng duy trì thành tích bất bại trong 4 lần đụng độ các CLB Hy Lạp tại đấu trường châu Âu (thắng 3, hòa 1) và giữ sạch lưới 100%. Trong khi đó, đại diện cho Hy Lạp vốn gặp rất nhiều khó khăn trước các đại diện nước Anh khi để thua 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất tại Champions League. Đáng chú ý, AEK Athens chưa từng giành nổi một chiến thắng nào trên sân khách ở vòng bảng Champions League trong lịch sử (hòa 5, thua 11).

Siêu máy tính đưa ra tỷ lệ chiến thắng áp đảo cho Manchester City lên tới 83 %, trong khi cơ hội tạo nên địa chấn của AEK Athens chỉ ở mức 6.8%. Chuyên trang phân tích Sports Mole cũng đưa ra dự đoán về một chiến thắng 3-1 thuyết phục dành cho nửa xanh thành Manchester.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Manchester City

Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Anderson; Cherki, Fernandez, Ndiaye; Foden AEK Athens

Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Varga, Jovic

HỒ VIỆT