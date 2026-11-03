Màn ảo thuật đọc suy nghĩ độc đáo của Arteta

HLV Mikel Arteta từng dùng camera khách sạn để khiến cầu thủ Arsenal tin ông có thể đọc được suy nghĩ của họ.

Arteta tạo nên màn ảo thuật kỳ lạ khiến cầu thủ Arsenal ngỡ ngàng. Ảnh: THX

HLV Mikel Arteta từng sử dụng một "thủ thuật" tâm lý khá kỳ lạ để tạo động lực cho các cầu thủ Arsenal trước trận derby Bắc London với Tottenham Hotspur. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn khiến học trò tin rằng ông có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Màn ảo thuật độc đáo

Câu chuyện xảy ra trước trận đấu giữa Arsenal và Tottenham vào tháng 10/2022. Tại khách sạn nơi toàn đội tập trung, Arteta đưa ra một thử thách đặc biệt: yêu cầu các cầu thủ bí mật giấu một món đồ nhỏ vào trong giày, sau đó tuyên bố ông có thể xác định chính xác ai là người đang giữ món đồ đó.

Arteta rời khỏi phòng để các cầu thủ tự quyết định người thực hiện thử thách. Khi trở lại, ông lần lượt quan sát từng thành viên, chú ý đến ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể và những phản ứng nhỏ nhất, thậm chí cả nhịp tim của họ.

Cuối cùng, nhà cầm quân này chỉ đích danh Gabriel Magalhaes. Các cầu thủ Arsenal được cho là vô cùng bất ngờ trước khả năng phán đoán của ông.

Bí mật được bật mí

Tuy nhiên, bí mật đằng sau màn trình diễn của Arteta không nằm ở khả năng đọc suy nghĩ. Sau trận đấu, Arteta tiết lộ ông đã theo dõi toàn bộ quá trình thông qua hệ thống camera giám sát của khách sạn.

Đây không phải lần đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha sử dụng những phương pháp khác thường để chuẩn bị tâm lý cho các học trò.

Trước chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool ở mùa giải 2021/2022, Arteta từng cho lắp đặt hệ thống loa trên sân tập và phát bài hát truyền thống của The Kop là "You'll Never Walk Alone" ở âm lượng tối đa. Ông muốn các cầu thủ làm quen với bầu không khí cuồng nhiệt mà Liverpool thường tạo ra trên sân nhà. Dù vậy, Arsenal vẫn phải nhận thất bại trong trận đấu đó.

Đến mùa hè năm 2024, Arteta tiếp tục gây bất ngờ khi thuê một nhóm móc túi chuyên nghiệp tham gia buổi huấn luyện đặc biệt. Mục đích là giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự tập trung và khả năng duy trì cảnh giác trong mọi tình huống.

Arsenal cũng từng đặt hình ảnh chiếc cúp Ngoại hạng Anh tại lối vào trung tâm huấn luyện, nhưng không bật đèn chiếu sáng cho đến khi đội bóng đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Arteta còn có những ý tưởng mang tính biểu tượng khác, trong đó có việc đưa chú chó Win trở lại với đội bóng và trồng một cây ô liu nhỏ trong văn phòng làm việc.

Những câu chuyện này phần nào cho thấy triết lý quản trị đặc biệt của Mikel Arteta. Với ông, xây dựng một tập thể cạnh tranh không chỉ nằm ở chiến thuật hay chuyên môn, mà còn bắt đầu từ tâm lý, sự gắn kết và những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống đội bóng.

PHẠM QUANG