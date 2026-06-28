Luka Modric tỏa sáng, Croatia "nắm tay" Ghana vào vòng knock-out

Thủ quân Luka Modric kiến tạo trong bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Nikola Vlasic ghi vào lưới Ghana, qua đó đưa Croatia đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Croatia "nắm tay" Ghana vào vòng knock-out World Cup 2026. ẢNH: VTV

Trước lượt trận cuối bảng L, tuyển Anh và Ghana cùng có 4 điểm và sớm đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Croatia sở hữu 3 điểm nhưng vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh một trong 2 vị trí dẫn đầu hoặc suất dành cho tốp 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Panama là đội đầu tiên của bảng đấu bị loại sau 2 thất bại trước Ghana và Croatia.

Do tính chất quan trọng của trận đấu rạng sáng 28-6 (giờ Việt Nam), cả Croatia và Ghana đều nhập cuộc thận trọng. Sau khoảng một phần 3 thời gian hiệp 1, Croatia bắt đầu đẩy cao đội hình. Phút 17, Nikola Vlasic tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, bóng đi sệt và sượt mép ngoài cột dọc khung thành Ghana.

Những nỗ lực của đại diện châu Âu được đền đáp ở phút 32. Từ đường chuyền của Mateo Kovacic, Petar Sucic tung cú sút chìm đầy uy lực từ khoảng cách khoảng 27m. Bóng găm vào góc thấp khiến thủ môn Benjamin Asare hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho Croatia.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Croatia. Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Anh vẫn đang bị Panama cầm hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, Ghana đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Đến phút 74, đại diện châu Phi được hưởng thành quả. Từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Derrick Luckassen băng xuống đệm bóng cận thành tung lưới Croatia. Dù trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị, VAR sau đó xác định bàn thắng hợp lệ, giúp Ghana gỡ hòa 1-1.

Croatia đi tiếp với vị trí nhì bảng. ẢNH: VTV

Nhưng đến phút 83, từ quả phạt góc của đội trưởng Luka Modric bên cánh phải, Nikola Vlasic bật cao đánh đầu, bóng đập mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Croatia.

Trong những phút cuối, Ghana dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự Croatia thi đấu kín kẽ. Ngay cả đội trưởng Luka Modric, dù đã bước sang tuổi 40, cũng thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Chung cuộc, Croatia bảo toàn chiến thắng 2-1 cho đến khi trọng tài Drew Fischer (Canada) nổi hồi còi mãn cuộc.

Kết quả này giúp cả Croatia và Ghana giành quyền vào vòng 32 đội. Croatia kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng L và 6 điểm, trong khi Ghana góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 để khép lại vòng bảng với 7 điểm.

Theo nhánh đấu hiện tại, tuyển Anh sẽ gặp đội xếp thứ ba của bảng I hoặc K. Croatia sẽ chạm trán Bồ Đào Nha hoặc Colombia, trong khi Ghana sẽ đối đầu với đội còn lại giữa Bồ Đào Nha và Colombia.

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HỮU THÀNH