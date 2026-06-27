HLV của Cape Verde: Chúng tôi không viết cổ tích, chỉ gặt hái thành quả bằng nỗ lực và ý chí

Hạnh phúc với tấm vé góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp World 2026, HLV Bubista cho hành trình của đội bóng nhỏ bé Cape Verde không phải câu chuyện cổ tích, mà là thành quả được xây dựng từ sự chăm chỉ, tính kỷ luật và tinh thần không bao giờ khuất phục trước áp lực.

Các cầu thủ Cape Verde lần đầu tiên đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup. ẢNH: VTV

Trận hòa 0-0 trước Saudi Arabia rạng sáng 27-6 (giờ Việt Nam) giúp Cape Verde khép lại bảng H với vị trí thứ 2, khi có 3 điểm sau 3 trận hòa. Dù không giành được chiến thắng nào, đại diện châu Phi vẫn giành vé đi tiếp sau khi Tây Ban Nha vượt qua Uruguay tỷ số 1-0. Thầy trò HLV Bubista đã ở lại sân, hồi hộp theo dõi những phút cuối ở trận đấu cùng giờ qua điện thoại, trước khi vỡ òa trong niềm vui.

Tân binh Cape Verde đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Xuất hiện trong buổi họp báo với quốc kỳ Cape Verde choàng trên vai, HLV Bubista khẳng định thành công của đội tuyển không đến từ may mắn. Chiến lược gia 56 tuổi chia sẻ: “Tôi tự hào về những gì các cầu thủ đã đạt được. Kết thúc giai đoạn đầu tiên mà không thua bất kỳ trận nào là điều khiến chúng tôi hài lòng. Đó là thành quả của sự tổ chức và tinh thần tập thể”.

HLV trưởng Cape Verde thừa nhận đội bóng vẫn còn tiếc nuối vì chỉ thiếu một bàn thắng để có thể tiến xa hơn ngay từ vòng bảng. Dẫu vậy, ông đánh giá các học trò đã làm tất cả những gì có thể để hướng tới chiến thắng và xứng đáng nhận được sự ghi nhận từ người hâm mộ.

HLV Bubista tự hào về màn trình diễn của các học trò. ẢNH: VTV

Là quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, Cape Verde sẽ chạm trán đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội. HLV Bubista có phần bất ngờ với thành tích này, nhưng khẳng định toàn đội luôn tin tưởng vào khả năng đi tiếp sau hai lượt trận đầu tiên.

“Chúng tôi là một đất nước nhỏ, nhưng luôn chiến đấu vì những điều mình muốn đạt được. Với chúng tôi, không có gì là không thể. Quãng thời gian chờ đợi kết quả trận Tây Ban Nha gặp Uruguay là thử thách lớn về tâm lý, bởi số phận của Cape Verde phụ thuộc hoàn toàn vào đội bóng khác. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh đó đã cho thấy bản lĩnh, sự đoàn kết và khả năng chịu áp lực của các cầu thủ”, HLV Bubista tiếp lời.

HLV Bubista cũng nhấn mạnh triết lý xây dựng đội bóng dựa trên giá trị của lao động. Ông cho rằng các cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của việc nỗ lực mỗi ngày và luôn được yêu cầu làm việc chăm chỉ, giữ niềm tin để chờ đợi thành quả.

“Argentina có Messi, một cầu thủ không cần bất kỳ lời giới thiệu nào. Nhưng chúng tôi không chỉ đại diện cho hòn đảo của mình mà còn đại diện cho cả châu Phi. Đó là niềm tự hào vô cùng to lớn. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu chất lượng của nền bóng đá và đất nước mình. Điều này chứng minh rằng ngay cả những quốc gia nhỏ bé nhất cũng có thể cho thế giới thấy rằng không gì là không thể nếu có sức mạnh, quyết tâm, sự tập trung, ý chí và tinh thần bền bỉ”, nhà cầm quân của Cape Verde nhấn mạnh.

HỮU THÀNH