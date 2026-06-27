Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích, gặp Argentina ở vòng knock-out

Ngày 26-6 (giờ địa phương) đi vào lịch sử bóng đá Cape Verde khi đội tuyển quốc gia của họ, ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup, đã vượt qua vòng bảng để thẳng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Niềm vui của thủ môn Vozinha khi cùng Cape Verde đoạt tấm vé vào vòng đấu loại World Cup 2026. ẢNH: VTV

Trước lượt trận cuối bảng H, Cape Verde xếp thứ ba với 2 điểm, bằng điểm với đội nhì bảng Uruguay nhưng kém chỉ số phụ. Đại diện châu Phi ở lượt trận cuối đối đầu với đội cuối bảng Saudi Arabia. Đội bóng đến từ châu Á dù mới có 1 điểm nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Cape Verde. Trong khi đó, đội đầu bảng Tây Ban Nha với 4 điểm tiếp đón Uruguay ở trận đấu cùng giờ.

Đối diện áp lực buộc phải thắng, Saudi Arabia đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội bóng châu Á vấp phải hệ thống phòng ngự chắc chắn mà Cape Verde tạo ra, điều mà thủ thành Vozinha cùng các đồng đội đã thể hiện trước hai đối thủ mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay ở những lượt trận trước. Đến giữa hiệp 1, Cape Verde dần tạo được thế trận cân bằng. Phút 22, Semedo tung ra cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của đội nhà.

Mẹ của thủ môn Vozinha (áo hồng) trên khán đài

Dẫu vậy, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Cùng thời điểm đó, Cape Verde đón nhận tin vui khi Uruguay bị Tây Ban Nha dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Vì thế, Saudi Arabia càng đẩy cao đội hình trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, việc mải mê dâng cao khiến họ để lộ nhiều khoảng trống cho Cape Verde tổ chức phản công.

Phút 75, Laros Duarte thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng cú dứt điểm cuối cùng không thắng được Mohammed Al-Owais. Đến phút bù giờ thứ 5, Duarte tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi sút ra ngoài trước khung thành gần như bỏ trống của Saudi Arabia. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu, khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Các cầu thủ Cape Verde hồi hộp theo dõi những phút cuối trận Tây Ban Nha và Uruguay

Do trận đấu này kết thúc sớm hơn màn so tài giữa Tây Ban Nha và Uruguay, các cầu thủ Cape Verde phải chờ thêm ít phút để biết số phận của mình. Khi tiếng còi mãn cuộc ở trận đấu còn lại vang lên với chiến thắng 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha, toàn bộ thành viên đội tuyển cùng người hâm mộ Cape Verde vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Đoàn quân của HLV Bubista tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích trong lần đầu tiên tham dự World Cup khi giành vị trí nhì bảng H với 3 điểm, qua đó đoạt tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trên khán đài, mẹ của thủ môn Vozinha cùng hàng nghìn CĐV Cape Verde cũng không giấu được xúc động cùng những giọt nước mắt khi chứng kiến cột mốc lịch sử của đội tuyển quê hương.

Các cầu thủ Cape Verde ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc

Vượt qua vòng bảng đã là niềm vui lớn với Cape Verde. Trước mắt, họ sẽ chạm trán đương kim vô địch Argentina ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Dù thử thách vô cùng lớn, việc vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup đã là một chiến tích gây địa chấn với bóng đá thế giới.

Trong khi đó, Saudi Arabia đứng cuối bảng H với 1 điểm, khép lại hành trình tại World Cup 2026. Nối gót đại diện châu Á về nước còn có Uruguay, khi họ chỉ có 2 điểm và không đủ điều kiện nằm trong tốp 8 đội xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

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HỮU THÀNH