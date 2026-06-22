Mẹ của người hùng Cape Verde được chào đón nồng nhiệt

Không chỉ tạo nên cơn địa chấn trước Tây Ban Nha và Uruguay, Cape Verde còn mang đến một trong những câu chuyện cảm xúc bên lề World Cup 2026, khi mẹ của thủ môn Vozinha được tạo điều kiện sang Mỹ cổ vũ con trai cùng đồng đội thi đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chào đón mẹ của Vozinha. ẢNH: INFANTINO

Giới sự hậu thuẫn từ chính quyền nước chủ nhà Mỹ cũng như lời mời từ FIFA, bà Ana Candida Evora, mẹ của thủ môn Vozinha đang thi đấu cho Cape Verde, đã có mặt tại Miami để hòa mình vào bầu không khí World Cup 2026. Mẹ của người hùng Cape Verde được mời tham quan trụ sở của FIFA trước khi có mặt trên khán đài sân Hard Rock để theo dõi cuộc đối đầu giữa Cape Verde và Uruguay ở lượt trận thứ hai bảng H.

Đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này trên trang cá nhân. Ông viết: “Tôi đã có một khoảnh khắc chân thành cùng Ana Candida Evora, mẹ của thủ môn Vozinha, trong trận đấu giữa Cape Verde và Uruguay tại Miami. Những màn trình diễn quả cảm của Vozinha tại World Cup đã trở thành nguồn cảm hứng, nhắc nhở mọi người trên khắp thế giới rằng không có giấc mơ nào là quá lớn”.

Sự xuất hiện của bà Ana Candida Evora tại Mỹ diễn ra chỉ ít ngày sau khi câu chuyện gia đình của thủ môn Cape Verde thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông quốc tế. Trước đó, dù trở thành người hùng trong trận hòa gây chấn động trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở ngày ra quân, Vozinha vẫn nghẹn ngào khi chia sẻ rằng mẹ anh không thể sang Mỹ vì những khó khăn liên quan đến chi phí và thủ tục visa.

Sau đó, chính quyền nước chủ nhà cùng FIFA đã hỗ trợ nhiều khoản phí, giúp bà Ana Candida Evora hoàn tất hồ sơ và kịp đến Miami theo dõi trận đấu thứ 2 của con trai vào ngày 21-6 (giờ địa phương).

Bà Ana Candila Evora chia sẻ trên trang chủ FIFA: “Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cho tôi có mặt tại Mỹ hôm nay để cổ vũ cho con trai. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ các đội tuyển tham dự World Cup 2026, đặc biệt là Cape Verde. Những trải nghiệm tại World Cup 2026 sẽ là một kỷ niệm vô cùng tuyệt vời đối với cá nhân tôi. Và chắc chắn, các cầu thủ Cape Verde sẽ thi đấu hết mình để mang về những bàn thắng và những chiến thắng”.

Sự xuất hiện của mẹ trên khán đài Hard Rock trở thành món quà tinh thần vô giá. Để rồi bà Ana Candida Evora tiếp tục chứng kiến Cape Verde tạo nên thêm một bất ngờ nữa tại World Cup 2026. Đội bóng châu Phi xuất sắc cầm hòa Uruguay 2-2, qua đó nối dài chuỗi trận gây ấn tượng tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Khoảnh khắc lịch sử của trận đấu đến ở phút 21, khi Kevin Pina thực hiện cú sút phạt táo bạo từ khoảng cách gần 30m, bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc đánh bại thành kỳ cựu Fernando Muslera. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử tham dự World Cup. Kevin Pina bật khóc trong vòng tay đồng đội khi đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Ở phần còn lại của trận đấu, Uruguay liên tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Cape Verde cùng thủ môn Vozinha đã thi đấu kiên cường. Người gác đền kỳ cựu có nhiều pha cứu thua quan trọng, góp công lớn giúp đội nhà giữ lại trận hòa 2-2 quý giá.

HỮU THÀNH