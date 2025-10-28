Lực sĩ Nguyễn Thành Duy: Tuổi 16 chinh phục giấc mơ vàng châu lục

Lực sĩ Nguyễn Thành Duy giành HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Nói về Nguyễn Thành Duy, người làm chuyên môn đánh giá đây là một trong những lực sĩ trẻ triển vọng có những cơ hội phát triển chuyên môn tốt nhất. Nhớ lại lần trò chuyện tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia 2025, HLV Lưu Văn Thắng của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam từng chia sẻ: “Chúng tôi xem xét rất kỹ chuyên môn của từng lực sĩ trẻ tranh tài để tập trung đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia. Trong số này, Thành Duy sẽ là một ẩn số. Lực sĩ này có khả năng phát triển tốt”. Trong giải đó, Thành Duy là người duy nhất giành 3 HCV cho đơn vị Khánh Hòa của mình.

Thành Duy là một trong những gương mặt mà thể thao Khánh Hòa chung cùng bộ môn cử tạ của đơn vị này nói riêng có sự tự hào. Bởi ít nhất, chàng trai trẻ này đã chạm tay vào tấm HCV châu lục trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo TDTT tỉnh Khánh Hòa – ông Nguyễn Minh Đạt từng chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi lực sĩ Thành Duy đã thành công trên đấu trường quốc tế và đây là nỗ lực của bản thân lực sĩ cũng như các HLV đã bồi đắp chuyên môn cho VĐV”.

Từ đầu năm 2025, Thành Duy đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp qua việc lần đầu được tập trung đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam. Với 1 lực sĩ ở tuổi 16, Thành Duy từng bảo mình luôn cần sự tập trung và tích lũy chuyên môn. Dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam biết cách phát huy hết năng lực của từng lực sĩ. Trước khi thi đấu tại Bahrain, Thành Duy từng có trải nghiệm đáng nhớ tại giải vô địch trẻ và thiếu niên châu Á 2025 ở Kazakhstan. Khi đó, lực sĩ này cũng giành được huy chương. “Chúng tôi đánh giá từ giải vô địch trẻ và thiếu niên châu Á 2025, Thành Duy trưởng thành đáng kể. Trong giải đó, em đạt 3 HCB hạng cân 65kg. Mỗi lần thi đấu, từng tuyển thủ trẻ sẽ được tích lũy rất lớn về kinh nghiệm”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng cho biết.

Một buổi tập của các lực sĩ đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam được thực hiện tập trung vào chuyên môn tối đa với sự hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác từ những người thầy. Sau đó, từng tuyển thủ trẻ ra sàn tập luyện nâng đòn thuần thục động tác rồi mới lắp tạ thực hiện chuyên môn. HLV Lưu Văn Thắng bảo rằng mỗi lực sĩ trẻ là một cây non. Vì thế, họ được uốn nắn kỹ càng thì chuyên môn sẽ phát triển tốt khi trưởng thành. Bằng con mắt chuyên môn, ông đã đúng khi đánh giá Thành Duy sẽ có kết quả tốt ở đấu trường lớn.

Ban huấn luyện chúc mừng kết quả thi đấu của Thành Duy. Ảnh: VĂN THẮNG

Trước khi sang Bahrain tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, đội tuyển cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu phải chinh phục HCV. Mỗi lực sĩ giữ quyết tâm cho mình. Sân chơi Đại hội thể thao trẻ châu Á chính là cuộc đấu của châu lục. 12 năm trước, cử tạ Việt Nam chứng kiến lực sĩ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013. Sau đó, Nguyễn Trần Anh Tuấn trưởng thành, giành nhiều thành tích quốc tế và là 1 trong những lực sĩ được người hâm mộ biết nhiều vào lúc này.

Từ đấu trường này, chắc chắn Thành Duy sẽ có thêm cơ hội góp mặt trên đấu trường danh giá khác ở tương lai và quan trọng lực sĩ người Khánh Hòa đã đóng góp một phần lịch sử cho cử tạ Việt Nam.

MINH CHIẾN