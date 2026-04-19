Long An kéo dài chuỗi thua lên con số 7, nguy cơ rớt hạng Nhì

Các cầu thủ Long An ra sân thi đấu vào chiều 19-4 khi đã biết đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM đón nhận thất bại ở vòng 15. Từ đó, mở ra cơ hội cho đại diện đến từ Tây Ninh có thể nới rộng cách biệt với đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tránh một suất rớt hạng.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Trịnh Văn Hậu tiếp tục phơi bày những sai lầm như đã gặp phải qua 6 trận thua trước đó. Trong hiệp 1, đội khách để ngoại binh Richmond Nji của Phú Thọ lập cú đúp. Đến phút 70, Nguyễn Văn Việt nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Ba phút sau, Trần Khánh Hưng ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng đưa thầy trò HLV Lê Quốc Vượng vươn lên xếp thứ 7 với 22 điểm và đã chắc chắn trụ hạng tại mùa giải 2025-2026. Trong khi đó, Long An kéo dài chuỗi thất bại của mình lên con số 7. Họ vẫn có 8 điểm, chỉ hơn 4 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM và luôn đối diện với nguy cơ bị đối thủ soán chỗ bất cứ thời điểm nào.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, đội đầu bảng Đồng Nai không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Quảng Ninh với tỷ số thuyết phục 3-0. Các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng giải quyết trận đấu trong hiệp 1, với pha lập công đến từ Nguyễn Thành Lộc (phút 26) và Alex Sandro (phút 33). Cuối trận, Alex Sandro tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi hoàn tất cú đúp.

Đồng Nai xây chắc ngôi đầu bảng với 35 điểm, nới rộng cách biệt lên thành 6 điểm so với đội xếp sau là Bắc Ninh. Trong khi Quảng Ninh giậm chân ở vị trí thứ 9 khi có 15 điểm.

