Lionel Messi: Tôi tin rằng Diego Maradona đang tận hưởng niềm vui từ thiên đường

Sau khi đưa Argentina ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi dành những lời tri ân đầy xúc động cho cố huyền thoại Diego Maradona.

Niềm vui của Lionel Messi có khi có lần thứ 3 vào chung kết World Cup. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

“Tôi tin rằng Diego Maradona đang vô cùng tận hưởng niềm vui từ thiên đường. Chiến thắng này dành cho ông ấy và cuộc so tài với tuyển Anh là một ngày rất đặc biệt. Tôi hạnh phúc vì có thể mang lại niềm vui này cho ông ấy và tôi hy vọng ông ấy sẽ ăn mừng theo bất cứ cách nào mình muốn từ trên đó và tận hưởng nó”, Messi chia sẻ sau trận đấu.

Siêu sao 39 tuổi còn bày tỏ sự kính trọng đặc biệt dành cho Maradona, người luôn được xem là biểu tượng bất tử của bóng đá Argentina. Anh nói thêm: “Thế hệ chúng tôi may mắn khi được sống trong thời đại của Maradona. Tôi chưa từng muốn so sánh mình với ông ấy, và tôi biết ông ấy rất yêu quý tôi. Tôi chọn cách lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau”.

Chiến thắng của Messi cùng các đồng đội trước tuyển Anh càng mang nhiều ý nghĩa khi gợi nhắc ký ức lịch sử tại World Cup 1986. Trên sân Azteca (Mexico) của 40 năm về trước, Maradona tạo nên một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá với hai khoảnh khắc trái ngược nhưng đều đi vào huyền thoại là “Bàn tay của Chúa” gây tranh cãi và “Bàn thắng thế kỷ” sau pha đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi ghi bàn. Hai bàn thắng ấy không chỉ đưa Argentina tiến tới chức vô địch thế giới mà còn khắc sâu thêm sự kình địch giữa hai nền bóng đá.

Bốn thập kỷ sau, đến lượt hậu bối Messi viết tiếp câu chuyện huy hoàng trước tuyển Anh. Một lần nữa, số 10 trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất giúp Argentina vượt qua đối thủ truyền kiếp trong thời khắc khó khăn.

Messi tri ân đến cố huyền thoại Diego Maradona. ẢNH: THX

Argentina bị dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng chỉ cần 7 phút cuối trận để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Phút 85, Messi đi bóng bên cánh phải, thu hút hai hậu vệ Anh trước khi chuyền vào trung lộ để Enzo Fernandez dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Đến phút 90+2, đội trưởng Argentina tiếp tục tạo nên khác biệt. Sau pha bứt tốc bên cánh phải, Messi thực hiện đường tạt bóng có độ chính xác cao để Lautaro Martinez đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1, đưa Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng 20-7 (giờ Việt Nam).

Màn trình diễn trước tuyển Anh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của Messi tại giải đấu năm nay. Sau 7 trận, anh đã thi đấu 712 phút, ghi 8 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo, trực tiếp in dấu giày vào 12 bàn thắng của Argentina.

Thành tích này cũng giúp Messi vượt lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Sau trận bán kết, anh sở hữu 8 bàn thắng cùng 4 kiến tạo, vượt Kylian Mbappe (8 bàn, 2 kiến tạo) nhờ chỉ số phụ. Với trận chung kết phía trước, thủ quân Argentina vẫn còn cơ hội nới rộng khoảng cách, đồng thời hướng tới việc khép lại một kỳ World Cup đáng nhớ bằng nếu bảo vệ thành công chức vô địch cùng danh hiệu cá nhân cao quý.

HỮU THÀNH