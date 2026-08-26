Lịch thi đấu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

Vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 31-8. Các cầu thủ Việt Nam có thuận lợi không nhỏ khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chấp thuận cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đăng cai sân nhà ở bảng đấu có đội U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam cùng nằm ở bảng C với các đội U20 Iran, U20 Palestine và U20 CHDCND Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt theo hình thức tập trung, bảng C thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo thể thức của Vòng loại U20 châu Á 2027, 8 đội đứng đầu các bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK, bên cạnh đội tuyển U20 Trung Quốc với tư cách chủ nhà.

VCK U20 châu Á 2027 đồng thời là giải đấu lựa chọn các đại diện của châu Á tham dự VCK U20 World Cup. Vì thế được các đội đầu tư lực lượng tốt nhất để hướng đến mục tiêu tham dự ngày hội của bóng đá trẻ thế giới.

KHÁNH VÂN