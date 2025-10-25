Kiếm thủ TPHCM giành 4 HCV giải vô địch U23 quốc gia 2025

Giải đấu kiếm vô địch U23 quốc gia 2025 đã mang lại những cuộc tranh tài hấp dẫn và người làm chuyên môn kiểm tra thêm năng lực của các gương mặt triển vọng.

Các VĐV thi đấu nội dung chung kết trong ngày cuối tại giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Thêm cơ hội tăng cường chuyên môn

Giải đấu khép lại sau các trận chung kết cuối cùng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ vào buổi chiều ngày 25-10 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Khép lại tranh tài năm nay, các kiếm thủ trẻ chuyên môn tốt của Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh đã dẫn đầu tổng sắp huy chương chung cuộc. Tại giải, đội tuyển TPHCM giữ vững ưu thế để giành 4 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ qua đó đứng hạng nhì toàn đoàn.

Về tổng thể, giải vô địch U23 quốc gia là giải cuối cùng trong hệ thống quốc gia môn đấu kiếm của năm 2025 được tổ chức. Năm nay, các kiếm thủ cả nước đã được cơ hội thi đấu 3 giải trẻ quan trọng gồm vô địch trẻ quốc gia, vô địch U15 quốc gia và vô địch U23 quốc gia. “Chúng tôi tăng cường thêm giải đấu trẻ U15 quốc gia từ năm nay. Ngoài ra, các giải vô địch trẻ quốc gia và vô địch U23 quốc gia vẫn là cuộc thi đấu quan trọng để VĐV được gia tăng chuyên môn”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi trên sân đấu tại Quảng Ninh.

VĐV đấu kiếm TPHCM giành thêm HCV trong ngày cuối tranh tài. Ảnh: MINH CHIẾN

Thực tế, VĐV ở độ tuổi U23 chính là những người bắt đầu kế cận kiếm thủ tuyến đầu của từng địa phương. Vì thế, họ gần như hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn và bước vào giai đoạn khẳng định năng lực tiếp bước những VĐV đi trước. Nhà quản lý gần sẽ khó thấy những gương mặt tạo nên bất ngờ (bởi các kiếm thủ ở độ tuổi U23 đã trải qua nhiều giải trong nước trước đây), nhưng giải đấu đã kiểm tra kỹ lưỡng phong độ để tiếp tục kiếm thủ trẻ được sự đầu tư chuyên môn.

Tập trung đầu tư cho kiếm thủ trẻ

Năm nay, giải đấu kiếm vô địch U23 quốc gia 2025 thu hút 150 VĐV của 6 đơn vị góp mặt. Đấu kiếm Việt Nam vẫn có sự đầu tư phát triển thành tích cao từ các tỉnh, thành, ngành như Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Công an Nhân dân, Hải Phòng và Bắc Ninh. Sự vắng mặt duy nhất là đơn vị Thanh Hóa. Thực tế trên sàn đấu, 15 nội dung đã tranh tài là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các VĐV trẻ giành thành tích huy chương cho mình. Nhưng trên hết, nhà quản lý xác định 15 nội dung được tổ chức thường niên (gồm cá nhân, đồng đội, đồng đội hỗn hợp) là nội dung bản lề để kiếm thủ Việt Nam phát huy thêm chuyên môn.

“Sau mỗi giải đấu, chúng tôi tiếp tục đánh giá chuyên môn của từng VĐV. Một số gương mặt đã tập trung đội tuyển đấu kiếm trẻ Việt Nam giữ được phong độ tốt nhưng kết quả thi đấu giải U23 quốc gia 2025 là thước đo thành tích có giá trị. Đấu kiếm Việt Nam vẫn xây dựng kế hoạch tìm thêm lực lượng VĐV trẻ để đầu tư phát triển tương lai”, ông Nguyễn Hồng Đăng nói thêm.

Trên sàn đấu tại Quảng Ninh năm nay, những cái tên như Phạm Minh Dương (TPHCM), Hoàng Hải Nam (Quảng Ninh), Nguyễn Kim Ngân (TPHCM), Hà Thị Vân Anh (Hà Nội), Phạm Thị Huyền (Hà Nội) hay Trương Huy Hoàng (Công an Nhân dân) để lại thành tích chuyên môn tốt. Họ và nhiều VĐV trẻ sẽ có những cơ hội để nhận sự đầu tư phát triển tương lai tiếp tục thăng tiến sự nghiệp.

Các đơn vị dẫn đầu thành tích giải năm nay từ đó nhà quản lý đánh giá thêm về công tác đào tạo đấu kiếm trẻ. Ảnh: MINH CHIẾN Kết thúc giải, đội tuyển TPHCM đã xếp hạng nhì khi giành 4 ngôi vô địch. Các tấm HCV của đội tuyển TPHCM có ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam, kiếm ba cạnh cá nhân nữ, kiếm ba cạnh đồng đội nam và kiếm ba cạnh đồng đội hỗn hợp nam nữ. Tại giải, đội Hà Nội giành vị trí số 1 với thành tích 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ. Các HCV của đội Hà Nội có tại nội dung kiếm liễu nữ, kiếm chém nữ, kiếm ba cạnh đồng đội nữ, kiếm liễu đồng đội nữ, kiếm liễu đồng đội hỗn hợp nam nữ, kiếm ba cạnh đồng đội hỗn hợp nam nữ. Đội Quảng Ninh đứng hạng 3 (2 HCV, 4 HCĐ). Tiếp theo là Công an Nhân dân, Hải Phòng và Bắc Ninh.

