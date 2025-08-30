Khởi đầu khó khăn của Becamex TPHCM tại V-League 2025-2026

Dù thi đấu đầy nỗ lực, các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức không tránh được thất bại 0-2 trước chủ nhà Viettel FC trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2025-2026.

Becamex TPHCM đón nhận thất bại trước chủ nhà Viettel FC. ẢNH: MINH HOÀNG

Làm khách trên sân Hàng Đẫy, Becamex TPHCM đã chọn lối chơi phòng ngự số đông để hạn chế sức tấn công của Viettel FC. Sự xuất sắc của thủ môn Trần Minh Toàn, cộng hưởng với tinh thần thi đấu lăn xả của các trung vệ, đã giúp đội khách đứng vững sau hiệp thi đấu thứ nhất.

Vào đầu hiệp 2, Becamex TPHCM vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Phút 56, Minh Toàn giành chiến thắng trong pha đối mặt với tiền đạo Lucao của Viettel FC. Tiếc rằng, một mình Minh Toàn cũng không thể giúp Becamex TPHCM chống lại sức ép tấn công mà đội bóng áo lính tạo ra.

Đến phút 59, hệ thống phòng ngự số đông của đội khách bị phá vỡ. Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái, rồi tạt vào trong để Pedro đánh đầu chéo góc. Dù Minh Toàn đã chạm tay vào bóng, nhưng không cứu thua được cho Becamex TPHCM.

Sau bàn thua, HLV Nguyễn Anh Đức liên tiếp đưa ra những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật. Nhưng khi các sự thay đổi chưa mang đến hiệu quả, thì thủ môn Minh Toàn đành phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 64. Từ quả đá phạt do Trương Tiến Anh thực hiện, Bùi Tiến Dũng lắc đầu hiểm vào góc gần khiến pha đổ người của Minh Toàn trở nên vô nghĩa.

Becamex TPHCM đang khởi đầu khó khăn tại V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Dù để thua 2 bàn, nhưng tinh thần thi đấu của Becamex TPHCM không hề bỏ cuộc. Thủ môn Minh Toàn sau đó có tình huống giành chiến thắng khi đối mặt với Damian Vũ Thành An. Còn càng về cuối trận, khi Viettel FC chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, đội khách đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tiếc rằng nỗ lực này là chưa đủ để giúp đại diện đến từ miền Nam thoát cảnh trắng tay.

Becamex TPHCM vẫn chỉ có 3 điểm sau 3 trận và tụt xuống vị trí thứ 9. Hy vọng quãng nghỉ hơn 2 tuần tới đây sẽ giúp HLV Nguyễn Anh Đức xốc lại đội hình cho Becamex TPHCM, qua đó cải thiện vấn đề chuyên môn để tự tin trở lại với V-League 2025-2026.

Trong khi đó, Viettel FC trở lại tốp 3 với 7 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Ninh Bình. V-League 2025-2026 sẽ tạm nghỉ để nhường sân chơi cho các đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA Days tháng 9, cũng như vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2025-2026.

HỮU THÀNH