Viettel FC - Becamex TPHCM (19g15, ngày 30-8): Đội khách sẽ gặp nhiều khó khăn

Thêm một vòng đấu nữa, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức chạm trán với đại diện tiêu biểu đến từ Hà Nội, nhưng chuyến Bắc tiến lần này được dự báo đầy khó khăn.

Võ Hoàng Minh Khoa cùng các cầu thủ Becamex TPHCM có chuyến làm khách dự báo khó khăn trước Viettel FC. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thông qua màn trình diễn thuyết phục ở 2 trận đầu tiên, Viettel FC cho thấy họ là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Với 4 điểm có được, đặc biệt là chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Công an TPHCM tại vòng trước, đội bóng áo lính đang dần khẳng định bản lĩnh và chiều sâu đội hình dưới bàn tay của HLV Velizar Popov.

Tân binh Lucao hòa nhập rất nhanh với 2 bàn sau 2 trận, cộng hưởng với sự ổn định đến từ Pedro Henrique, đang tạo thành cặp tiền đạo ngoại nguy hiểm bậc nhất V-League lúc này. Tuyến giữa và hàng thủ của Viettel FC cũng được tổ chức tốt, với điểm sáng là thủ môn Nguyễn Văn Việt. Việc tân binh xứ Nghệ này giữ sạch lưới ngay trận ra mắt càng củng cố niềm tin cho người hâm mộ về một mùa giải “lột xác” của thầy trò HLV Popov.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy trong cuộc tiếp đón Becamex TPHCM, Viettel FC càng quyết tâm hơn hướng đến chiến thắng tiếp theo.

Trái ngược với chủ nhà, Becamex TPHCM đang đối diện với hàng loạt vấn đề. Sau chiến thắng mở màn trước HAGL, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức đã nhanh chóng “trở lại mặt đất” với thất bại 0-3 trước CAHN. Trận thua ngay tại sân Bình Dương bộc lộ rõ sự rời rạc trong lối chơi cũng như sự thiếu gắn kết ở cả 3 tuyến.

Các cầu thủ Becamex TPHCM cần nhanh chóng xốc lại tinh thần. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù đã mang về nhiều gương mặt mới như Hồ Tuấn Tài, Lê Minh Bình hay ngoại binh Ugochukwu, Becamex TPHCM vẫn chưa tạo được sự đột phá ở mặt trận tấn công. Hàng thủ cũng không mấy chắc chắn, dù có sự góp mặt của tân binh Schmidt Adriano cùng sự trở lại của hậu vệ Võ Minh Trọng. Việc tiền vệ đánh chặn Trần Trung Hiếu bị treo giò ở trận gặp Viettel FC khiến hệ thống phòng ngự của Becamex TPHCM càng trở nên mong manh.

Sẽ không bất ngờ nếu HLV Nguyễn Anh Đức chọn cách chơi phòng ngự số đông, chờ đợi những đợt chuyển đổi trạng thái nhanh từ Võ Hoàng Minh Khoa, bởi đội khách hiểu rằng đôi công với Viettel lúc này chẳng khác nào “tự sát”. Vì vậy, vai trò của đội trưởng hậu vệ Ngô Tùng Quốc cùng thủ môn Trần Minh Toàn sẽ cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự kỷ luật nơi hàng thủ và xốc tinh thần cho các đồng đội.

Với tình thế lúc này, một trận hòa đã là thành công với Becamex TPHCM. Nhưng để đạt được điều đó, đại diện đến từ miền Nam cần thi đấu với hơn 100% khả năng và hy vọng thần may mắn đồng hành.

Dự đoán: Viettel FC 1-1 Becamex TPHCM

HỮU THÀNH