Đội bóng đá Công an TPHCM tìm lại công thức chiến thắng

Tận dụng lợi thế được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thắng HA.GL với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng 3 V-League 2025-2026.

Nguyễn Tiến Linh cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng của Endrick. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Công an TPHCM rất muốn chứng minh thất bại trước Viettel FC ở vòng trước chỉ là tai nạn, vì thế toàn đội sớm đẩy cao đội hình trong cuộc tiếp đón HA.GL. Chỉ mất 4 phút để Nguyễn Thái Quốc Cường của đội chủ nhà tung ra pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu.

Đến phút 14, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức bỏ lỡ cơ hội được xem là “ngon ăn” đầu tiên. Nguyễn Tiến Linh làm tường để mở ra khoảng trống cho Utzig Raphael, nhưng cú sút mà ngoại binh này thực hiện lại không trúng khung thành. Chín phút sau, đến lượt Tẩy Văn Toàn phung phí cơ hội đối mặt với thủ môn Trần Trung Kiên.

Dẫu vậy, nỗ lực tấn công của Công an TPHCM được đền đáp ở phút 42. Đội chủ nhà tổ chức phản công nhịp nhàng, bóng được Quốc Cường căng ngang cho Endrick Dos Santos dễ dàng sút tung mành lưới của HA.GL.

Hậu vệ Lê Quang Hùng củng cố hệ thống phòng ngự cho Công an TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn thắng mở điểm giúp Công an TPHCM thi đấu với tâm lý thoải mái khi bước sang hiệp 2. Đội chủ nhà không muốn đẩy cao đội hình khi đang có lợi thế dẫn bàn, còn HA.GL thì vô cùng bế tắc trong việc triển khai bóng. Một phần do trời mưa lớn cũng ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Ngoài tình huống Tiến Linh không thắng được thủ môn Trung Kiên trong thế đối mặt ở phút 48, hiệp đấu còn lại không có điểm nhấn nào đáng kể. Điều này giúp thủ môn Patrik Lê Giang của đội chủ nhà không có nhiều việc phải làm. Qua đó, chiến thắng 1-0 thuộc về Công an TPHCM cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Tìm lại công thức chiến thắng, Công an TPHCM tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Ninh Bình. Trong khi đó, HA.GL vẫn giậm chân ở vị trí áp chót khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, kéo theo nguy cơ chiếc ghế HLV trưởng của ông Lê Quang Trãi đang bị lung lay.

HỮU THÀNH