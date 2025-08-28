Cơ hội để bóng đá TPHCM chuyển mình mạnh mẽ

TPHCM sau khi hợp nhất, thể dục thể thao (TDTT) nói chung và bóng đá nói riêng được kỳ vọng có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Becamex TPHCM là một trong 2 đại diện của bóng đá thành phố tham dự V-League

TDTT chỉ là một trong nhiều yếu tố cấu thành các hoạt động kinh tế xã hội, nhưng nhìn vào thành tích thể thao đỉnh cao, có thể đánh giá sự phát triển của một địa phương, một quốc gia. TPHCM sau khi hợp nhất, TDTT nói chung và bóng đá nói riêng được kỳ vọng có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Các hoạt động bóng đá phong trào đòi hỏi phát triển sâu rộng hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng. Ở cấp độ chuyên nghiệp, việc tái cơ cấu các đội bóng mở ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả thi đấu, tăng cường nguồn lực đầu tư và chất lượng chuyên môn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Hiện nay, công tác quản lý và phát triển hoạt động bóng đá của thành phố dù đã khởi sắc nhưng còn chưa đồng đều giữa các khu vực; đội ngũ HLV còn hạn chế cả về lượng và chất; hệ thống đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư thiếu ổn định, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu mới,…

Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Để hoạt động bóng đá của thành phố phát triển bền vững, xứng tầm với siêu đô thị hiện đại sau hợp nhất, chúng ta cần quan tâm thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ sau:

- Đổi mới tư duy quản lý, song song đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật: Tích cực hợp tác, phát huy lợi thế từ nguồn lực đào tạo của các viện, trường Đại học chuyên ngành trên địa bàn thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và HLV chuyên nghiệp, có tầm nhìn chiến lược và trình độ hiện đại. Nâng cao năng lực quản lý bóng đá, hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi cho HLV, chuyên gia, nhà khoa học tham gia đào tạo tài năng. Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào bóng đá cũng như phát huy tối đa năng lực, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất TDTT.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Thành phố: Khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt và đổi mới hoạt động của Liên đoàn theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Phát triển đa dạng các hoạt động bóng đá phù hợp điều kiện, tiềm năng phát triển tại mỗi địa bàn của thành phố nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh từng khu vực, không chỉ ở bóng đá 11 người mà còn quan tâm phát triển bóng đá 7 người, futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá nữ, bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật,… góp phần tạo nên sự phong phú, đa sắc màu trong đời sống bóng đá của thành phố.

Giải Futsal U20 TPHCM mở rộng được Liên đoàn Bóng đá TPHCM duy trì thường niên

- Tuyên truyền, giáo dục và phát triển phong trào: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển bóng đá văn minh,lành mạnh. Phát huy vai trò của Liên đoàn Bóng đá cũng như các ngành, các CLB chuyên nghiệp, trung tâm TDTT, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TDTT trong định hướng phát triển bóng đá. Tạo điều kiện tổ chức nhiều sự kiện bóng đá phong trào quy mô lớn, đa dạng đối tượng, các festival bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, bóng đá trong lực lượng công nhân lao động,… thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân.

- Chú trọng công tác đào tạo: Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện tài năng trẻ; Xây dựng hệ thống đào tạo hiện đại, bài bản, khoa học; Phát triển các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong tuyển chọn, huấn luyện, quản lý và tổ chức thi đấu.

U13 Becamex TPHCM thi đấu giao hữu với U13 Kawasaki Frontale (Nhật Bản)

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế của bóng đá thành phố, điển hình như hợp tác đào tạo bóng đá trẻ giữa TPHCM và Lyon (Pháp), giữa CLB Becamex TPHCM với Kawasaki Frontale (Nhật Bản), gần đây nhất là hợp tác giữa CLB TPHCM và CLB Gremio (Brazil) trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá 2 Quốc gia. Hoạt động này cần được quan tâm, triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

- Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất TDTT: Khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất cho TDTT nói chung và bóng đá nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Cải tạo, nâng cấp các công trình hiện hữu và quy hoạch, xây dựng các khu liên hợp TDTT mới, trong đó có sân vận động ở các cấp độ khác nhau, theo hướng hiện đại, khoa học, đủ điều kiện đăng cai sự kiện TDTT quốc gia, quốc tế. Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT kết hợp nhiều loại hình giải trí, kinh doanh và phục vụ cộng đồng, mỗi sự kiện TDTT là một ngày hội thực sự, từ tổ chức vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp đến thúc đẩy hoạt vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Sân Quân khu 7 trở lại tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia

Hình thành siêu đô thị TPHCM, TDTT thành phố trong đó bóng đá TPHCM đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ, đây là cơ hội lớn để TDTT thành phố tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành công chung của nền TDTT Quốc gia, cũng như quảng bá hiệu quả hình ảnh, văn hóa của Thành phố đến với bạn bè trong và ngoài nước.

CAO VĂN CHÓNG (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM)