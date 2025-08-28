Tuyển thủ Doãn Ngọc Tân phải phẫu thuật sau trận đấu

Thất bại trước đội chủ nhà Hà Tĩnh không chỉ khiến Thanh Hóa giậm chân ở vị trí cuối bảng V-League 2025-2026, mà còn làm đội trưởng Doãn Ngọc Tân phải lên bàn phẫu thuật sau trận đấu.

Cựu binh Doãn Ngọc Tân (áo vàng) nghỉ ít nhất 3 tháng hậu phẫu thuật. ẢNH: HOÀNG SƠN

Phút 54 trong trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa thuộc vòng 3 V-League 2025-2026 vào tối 27-8, Ngọc Tân có pha va chạm với Joseph Onoja và Nguyễn Hoàng Trung Nguyên (đều của Hà Tĩnh). Sau tác động mạnh, Ngọc Tân nằm sân đau đớn. HLV Choi Won-kwon buộc phải thay thủ quân Thanh Hóa bằng Nguyễn Bá Tiến ở phút 60.

Sau khi được đội ngũ y tế sơ cứu ban đầu, Ngọc Tân được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Theo chẩn đoán, tuyển thủ Việt Nam bị gãy xương sườn, tổn thương lan đến vùng phổi và cần phải phẫu thuật ngay trong đêm.

Ca phẫu thuật cho Ngọc Tân đã diễn ra thành công. Trước mắt, tiền vệ sinh năm 1994 phải vắng mặt ít nhất 3 tháng để tập phục hồi sức khỏe. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days vào tháng 9 tới.

Đây là tổn thất rất lớn với Thanh Hóa, nhất là trong bối cảnh Ngọc Tân cùng đồng đội đang gặp nhiều khó khăn ở đầu mùa giải. Sau ba vòng đấu, đội bóng xứ Thanh mới chỉ giành được 1 điểm nhờ trận hòa trước Đà Nẵng ở ngày ra quân, và vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, Thanh Hóa sẽ phải trải qua 3 trận đấu trên sân khách trong 5 vòng tiếp theo tại V-League. Việc không có sự phục vụ của trụ cột Ngọc Tân khiến đội bóng xứ Thanh càng thêm chồng chất khó khăn, không chỉ về chuyên môn mà còn cả tinh thần.

Ngọc Tân cũng chỉ vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương gãy xương mác hồi giữa năm, và nay lại phải lên bàn phẫu thuật. Ban lãnh đạo Thanh Hóa sẽ theo dõi sát sao và quan tâm đặc biệt để hỗ trợ Ngọc Tân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Quãng nghỉ tới đây sẽ rất quý giá để HLV Choi Won-kwon xốc lại tinh thần cho các cầu thủ Thanh Hóa, từ đó cải thiện chuyên môn và chuẩn bị cho hành trình gian nan phía trước. Trận đấu tiếp theo của đội bóng xứ Thanh là cuộc tiếp đón HAGL thuộc vòng sơ loại Cúp Quốc gia vào ngày 13-9.

HỮU THÀNH