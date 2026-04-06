Khi “mắt thần” trục trặc

Ngày 6-4, vòng 1 của giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2026 sẽ khởi tranh tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), quy tụ 16 CLB nam và nữ xuất sắc nhất cả nước tham dự.

Điều băn khoăn lớn nhất trước vạch xuất phát, đối với cả những nhà tổ chức lẫn các đội bóng, đó là chất lượng của hệ thống video hỗ trợ trọng tài (Video Challenge Eyes) trong các trận đấu. Gần nhất, tại Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2026 diễn ra tại Ninh Bình trong tháng 3, các trọng tài điều khiển hệ thống này đã phải chấp nhận… làm khán giả vì hệ thống bị hỏng.

Năm ngoái, ở vòng 2 giải vô địch quốc gia (cũng diễn ra tại Ninh Bình), hệ thống này cũng trục trặc, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tính minh bạch của các quyết định.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường, đơn vị cung cấp và phối hợp vận hành đã nhiều lần sửa chữa và nâng cấp, nhưng do hệ thống máy và phần mềm mà VFV mua từ vài năm trước có phần lỗi thời so với tiêu chuẩn quốc tế, nên sự trục trặc trong vận hành là khó tránh khỏi. Cho nên, việc “vừa dùng, vừa sửa” trở thành giải pháp tình thế.

Về lâu dài, dĩ nhiên điều này không tốt cho cả VFV lẫn bóng chuyền Việt Nam. Chính giới chức VFV cũng thừa nhận như vậy, bởi lẽ để giúp đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu chính xác và công bằng hơn, Video Challenge Eyes là giải pháp hiệu quả, hạn chế đáng kể những tranh cãi phát sinh ở sân chơi quốc gia như trước đây.

Bên cạnh việc hối thúc đơn vị cung cấp khắc phục hệ thống để kịp đưa vào vận hành ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026, giới chức VFV cũng tìm kiếm và vận động thêm các nguồn tài trợ từ công tác xã hội hóa để có kinh phí mua và thay mới máy móc cũng như phần mềm của hệ thống hỗ trợ trọng tài.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để giúp chính công tác điều hành các giải đấu giảm bớt sức người nhưng vẫn tăng hiệu suất làm việc cũng là một trong những mục tiêu mà bóng chuyền Việt Nam đang thực hiện, đến gần hơn với sự chuyên nghiệp của bóng chuyền quốc tế.

PHƯƠNG MINH