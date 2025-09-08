Jelena Vulin có thể khoác áo đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt

Ngoại binh Vulin (Serbia) là người thi đấu cho đội Ngân hàng Công Thương tại giai đoạn thứ nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị chuyên môn cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng rất muốn sự góp mặt của tay đập Jelena Vulin trong giai đoạn thi đấu này. Tuy nhiên, hiện tại đội bóng chưa chốt ngoại binh cuối cùng. Hiện Jelena Vulin vẫn vướng chương trình thi đấu tại Trung Quốc”.

Ông Kiệt cũng cho biết khi đội bóng đạt được thỏa thuận với ngoại binh tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, thông tin sẽ được công bố chính thức.

Tay đập Jelena Vulin (Serbia) đã thi đấu ổn định cùng đội Ngân hàng Công Thương tại giai đoạn thứ nhất giải năm nay. Đội bóng này đang tạm đứng hạng 4 nên còn đủ cơ hội tranh 1 suất góp mặt vòng chung kết. Tại giai đoạn 2, đội Ngân hàng Công Thương sẽ thi đấu 2 trận trước đội Hưng Yên và Thanh Hóa.

Sau khi trở lại đội bóng chủ quản từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bắt tay vào công tác huấn luyện cầu thủ Ngân hàng Công Thương để chuẩn bị thi đấu. Theo tìm hiểu, đội bóng sẽ tập luyện trong nước trước khi tới Ninh Bình tham dự giai đoạn thứ 2.

Tại giai đoạn đầu tiên của mùa giải, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đăng ký các cầu thủ thi đấu gồm Tôn Thị Minh Thư, Hà Kiều Vy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Hoàng Thị Phương Anh, Bùi Hải Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Hồng Thắm, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Ninh Anh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Minh Thu và Jelena Vulin. Trong đó, 2 mũi chủ công Vi Thị Như Quỳnh và Đặng Thị Hồng đã góp mặt cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội nữ U21 Việt Nam thời gian qua.

MINH CHIẾN