Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 khép lại thành công

Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8) cùng các hội nghị liên quan đã chính thức kết thúc vào tối 17-10 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao cờ ASEAN cho quốc gia chủ nhà AMMS-9 là Campuchia. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) và Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8) cùng các Hội nghị liên quan đã hoàn thành các chương trình nghị sự, đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất.

Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò của thể thao là sợi dây gắn kết tình hữu nghị, sự thấu hiểu và tinh thần đồng hành vì một ASEAN bền vững, năng động và thịnh vượng.

Trong 2 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên vượt qua không ít thách thức để duy trì mạch hợp tác, sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực thể thao. Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn ra nhiều biến động, ASEAN vẫn giữ vững tinh thần “vì cộng đồng – vì nhân dân”, nỗ lực triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể, từ phát triển thể thao cộng đồng và đào tạo huấn luyện tới tổ chức các giải đấu gắn kết khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác, ý chí cùng tiến bước của các quốc gia thành viên. Thể thao là cầu nối bền chặt giữa các dân tộc ASEAN trong tình hữu nghị, hiểu biết và phát triển bền vững”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong Hội nghị. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chính thức bàn giao vai trò chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 9 (AMMS-9) cho Vương quốc Campuchia. Dự kiến, AMMS-9 sẽ tổ chức vào tháng 11-2027.

Trước khi khép lại buổi lễ, các quốc gia thành viên ASEAN gởi lời chúc mừng Campuchia, nước chủ nhà AMMS-9, đồng thời chúc Thái Lan sẽ tổ chức thành công SEA Games 33-2025 vào cuối năm nay.

MINH CHIẾN