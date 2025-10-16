Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 chính thức khai mạc

Ngày 16-10 tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8) chính thức được khai mạc với nhiều sự kiện quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sau khi Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) khép lại, Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 chính thức bắt đầu.

Tại lễ khai mạc AMMS-8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tin tưởng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8, với chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi chính sách và hành động trong lĩnh vực thể thao giữa các thành viên quốc gia ASEAN; đồng thời, thể hiện vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN và các đối tác.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính mong muốn Hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ và thống nhất một số định hướng trọng tâm gồm Thể thao cho mọi người: Thúc đẩy phát triển thể thao toàn diện, cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Mỗi người dân ASEAN đều có cơ hội tập luyện, thi đấu và lan tỏa tinh thần thể thao.

Thể thao thông minh và sáng tạo: Đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong huấn luyện, thi đấu và quản lý thể thao, đưa ASEAN thành trung tâm đổi mới sáng tạo về thể thao của Châu Á.

Thể thao xanh, sạch và bền vững: Phát triển kinh tế thể thao xanh, thể thao gắn với du lịch, văn hóa và công nghiệp sáng tạo, hướng tới một mô hình tăng trưởng bền vững, thân thiện với môi trường.

Tăng cường hợp tác quốc tế giữa ASEAN và các đối tác nhằm xây dựng hệ sinh thái thể thao minh bạch, hiện đại.

Bảo tồn và phát huy giá trị của các môn thể thao truyền thống để thể thao không chỉ là sức mạnh mà còn là sự gìn giữ bản sắc, niềm tự hào và tâm hồn của từng dân tộc ASEAN, của cả Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng lẫn nhau.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu khai mạc AMMS-8. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong ngày 16-10, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì chương trình làm việc. Nhiều nội dung sẽ được nghị sự như báo cáo kết quả hợp tác thể thao ASEAN kể từ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 7 tới nay; báo cáo biên bản ghi nhớ ASEAN – FIFA, biên bản ghi nhớ ASEAN – WADA; báo cáo đánh giá tổng kết Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2021-2025 và xây dựng Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2026-2030; Thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8; Thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 9 năm 2027…

MINH CHIẾN