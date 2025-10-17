Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8: Định hướng để phát triển bền vững

Ngày 16-10 tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) với chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững” đã chính thức khai mạc. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương...

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, trong suốt hành trình hình thành và phát triển của ASEAN, thể thao đã trở thành cầu nối của tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển. Từ SEA Games, ASEAN Para Games đến các chương trình giao lưu thể thao... đều góp phần kết nối trái tim người dân ASEAN, nuôi dưỡng tinh thần “Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng”.

“Việt Nam tự hào đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8. Chúng tôi coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao và là cơ hội để Việt Nam đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc định hình chính sách, chiến lược và hướng phát triển của thể thao khu vực trong thời gian tới. Với tinh thần “đoàn kết, hợp tác, phát triển bền vững”, Việt Nam mong muốn hội nghị lần này không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà còn mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và có tầm ảnh hưởng thực chất đến đời sống, sức khỏe người dân ASEAN”, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chia sẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: VĂN DUY

Chủ đề của hội nghị lần này là “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững” thể hiện tư duy tiến bộ và tầm nhìn chiến lược của ASEAN. Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ và thống nhất một số định hướng trọng tâm: thể thao cho mọi người; thể thao thông minh và sáng tạo; thể thao xanh, sạch và bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế giữa ASEAN và các đối tác nhằm xây dựng hệ sinh thái thể thao minh bạch, hiện đại; bảo tồn và phát huy giá trị của các môn thể thao truyền thống.

Năm nay, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức AMMS 8 và các hội nghị liên quan, tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; thành lập Trung tâm thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; đồng thời phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững.

