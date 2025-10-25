Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình giữ ngôi đầu bảng

Dù bị đội chủ nhà PVF dẫn bàn trước, nhưng các cầu thủ Ninh Bình đã ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-1 trong cuộc so tài vào tối 25-10. Trận thắng đã giúp Hoàng Đức và các đồng đội tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng cũng như kéo dài mạch trận bất bại sau 8 vòng đấu.

Ninh Bình tiếp tục thể hiện sức mạnh và giữ ngôi đầu bảng sau 8 vòng đấu. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Với sức trẻ cùng ưu thế đá sân nhà, PVF sớm đẩy cao đội hình thi đấu tấn công cởi mở, không hề e ngại cho dù đối phương vốn có thực lực mạnh hơn. Phút thứ 10, đội chủ nhà bất ngờ ghi bàn vượt lên dẫn trước từ tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ trẻ cùng là trụ cột ở đội tuyển U23 Việt Nam. Xuân Bắc thực hiện đường chuyền vừa tầm cho Thanh Nhàn kết thúc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Sớm bị dẫn bàn, Ninh Bình càng gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ. Đội khách liên tục làm nóng vòng 16m50 của VPF trong sự vất vả của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Đến phút 31, Ninh Bình kịp có bàn gỡ 1-1 từ nỗ lực của Bảo Toàn, anh khéo léo đi bóng qua Thái Quý và Công Đến trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Sỹ Huy không thể cứu bóng.

Tiếp tục đà hưng phấn, Ninh Bình ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 35 từ tình huống đệm bóng cận thành của Daniel Da Silva. Đội khách tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn ở hiệp hai. Nhưng những nỗ lực của PVF trong các pha phản công tốc độ không ít lần gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Văn Lâm. Phút 81, Văn Lâm bị tiền đạo đội chủ nhà vượt qua, nhưng may mắn cho Ninh Bình là các cầu thủ Ninh Bình kịp lùi về bọc lót.

Những nỗ lực của PVF kết thúc vào phút 86 khi Ninh Bình ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-1 từ cú dứt điểm chân trái hiểm hóc của tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức. Trận thắng giúp Ninh Bình tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng với 20 điểm.

CAO TƯỜNG