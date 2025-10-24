CLB Nam Định thay Huấn luyện viên

Từ những thành tích không tốt ở đầu mùa bóng, gần nhất là 3 trận thua liên tiếp ở V-League 2025-2026, Nam Định đã chính thức chia tay HLV Vũ Hồng Việt, người từng 2 năm liên tiếp đưa đội bóng thành Nam lên ngôi vô địch V-League.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên (bên phải) tạm thay thế HLV trưởng Vũ Hồng Việt dẫn dắt CLB Nam Định.

Thông tin thay HLV ở đội bóng thành Nam đã có từ sau trận thua Becamex TPHCM ở vòng 7 V-League 2025-2026. Đó là trận thua thứ 3 liên tiếp ở giải đấu này mà lệ thường, nhà cầm quân nào cũng bị lãnh đạo đội bóng “soi” khi để đội nhà vào mạch trận thua lên con số trên. Có nơi đưa luôn vào hợp đồng là sẽ thanh lý hợp đồng nếu thua liền 3 trận. Chuyến hành quân sang Nhật Bản gặp Gamba Osaka ở AFC Champions League Two vừa qua như hy vọng cuối để ông Hồng Việt giữ ghế, nhưng mọi thứ bất thành trước đội chủ nhà quá mạnh.

Từ áp lực của đông đảo cổ động viên CLB Nam Định, lãnh đạo đội bóng này đã có buổi gặp cùng HLV Vũ Hồng Việt khi đội về đến Nam Định và đôi bên chính thức nói lời chia tay.

CLB Nam Định đang vào giai đoạn sa sút

Tình thế gấp rút, Nam Định đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc kỹ thuật đội bóng này tạm thay vị trí của HLV Vũ Hồng Việt. Ông Trung Kiên vốn là cựu cầu thủ của đội bóng thành Nam và có giai đoạn khoác áo Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn, TPHCM. Ông gia nhập ban huấn luyện cùng HLV Vũ Hồng Việt năm 2022. Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm GĐKT.

Khả năng Nam Định sẽ tìm HLV nước ngoài để thay thế, trước mắt là các trận đầy áp lực sắp đến khi gặp Đà Nẵng ở vòng 8 V-League ngày 27-10; HA.GL (31-10), Hà Nội FC (10-11). Với việc chỉ giành 3 điểm trong năm trận gần nhất, hành trình bảo vệ ngôi vô địch V-League của Nam Định đang hết sức khó khăn.

Như vậy, Nam Định trở thành đội bóng thứ 4 ở V-League mùa này thay HLV trưởng. Trước đó là các đội Hà Nội FC, SLNA và Becamex TPHCM.

CAO TƯỜNG