Vòng 8 V-League 2025-2026: HLV Harry Kewell và áp lực từ sân khách

Cựu danh thủ của CLB Liverpool Harry Kewell đã có trận ra mắt không được như ý cùng Hà Nội FC khi bị Ninh Bình đánh bại ngay trên sân nhà ở vòng 7 LP Bank V-League 2025-2026. Điều đó đã đẩy đại diện của thủ đô vào tình thế lắm áp lực trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 8.

Becamex TPHCM liệu sẽ "giải hạn sân nhà" trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 8?

Nếu tiếp tục sẩy chân, hành trình đua vô địch của Hà Nội FC trở nên khó khăn khi những đối thủ chính tiếp tục gia tăng khoảng cách. Nhất là tân binh Ninh Bình đang thể hiện phong độ mạnh mẽ đến bất ngờ. Gặp Becamex TPHCM vốn là đối thủ mà Hà Nội FC... yêu thích, họ thường giành điểm, thậm chí là thắng trận cho dù thi đấu trên sân Bình Dương. Chính điều đó sẽ động viên tinh thần cho đoàn quân của HLV Harry Kewell trong trận đấu này.

Bên kia sân, Becamex TPHCM đang có hành trình thật lạ lùng. 7 điểm mà họ có được đến nay đều thu được trên sân khách qua hai trận thắng HA.GL, Nam Định và hòa Thanh Hóa. Trong khi đó đá trên sân nhà lại toàn thua trước Công an Hà Nội, Viettel, Công an TPHCM và Đà Nẵng. Rất thành công trên sân khách, Becamex TPHCM vẫn chưa thể giải hạn trên sân nhà.

Đáng chú ý là ở hai trận thành công vừa qua, Becamex TPHCM dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh, người còn kiêm thêm hai chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP CLB Becamex TPHCM và Trưởng đoàn đội bóng này. Với đà thăng tiến đó, đội bóng đất Thủ hy vọng sẽ đạt kết quả có lợi trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC. Tương quan lực lượng đôi bên, 1 tỷ số hòa cũng nằm trong mục tiêu của Becamex TPHCM.

Đại diện còn lại của TPHCM là CLB Công an TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đối thủ cùng ngành là Công an Hà Nội. Hy vọng gây bất ngờ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là dễ xảy ra khi phong độ của Công an Hà Nội gần đây thiếu ổn định. Họ cũng vừa gặp CLB Macarthur của Australia ở đấu trường châu Á hôm 23-10 nên ít nhiều tiêu hao thể lực.

HA.GL nỗ lực đào thoát khỏi vị trí cuối bảng

Trong khi đó đội cuối bảng HA.GL về sân nhà tiếp Viettel FC. Những lần so tài trước đây HA.GL tỏ ra không ngán ngại đối thủ này, nhưng trong tình thế hiện nay khi dàn trụ cột lần lượt ra đi, đội bóng phố Núi như mất hẳn sức bật. Vì thế sẽ lắm hiểm nguy chờ đón họ ở vòng này.

Lịch thi đấu vòng 8: PVF - Ninh Bình, Becamex TPHCM - Hà Nội FC (25-10); HA.GL - Viettel, Hải Phòng - Hà Tĩnh, SLNA - Thanh Hóa (26-10); Nam Định - Đà Nẵng, Công an Hà Nội - Công an TPHCM (27-10).

QUỐC CƯỜNG