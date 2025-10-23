Viettel FC vắng trung vệ chủ lực trong chuyến làm khách trên sân Pleiku

Vòng 8 LP Bank V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này, tiếp tục chứng kiến cuộc tăng tốc của các đội trước khi bước vào kỳ nghỉ dài từ giữa tháng 11 (sau vòng 11) vào dịp FIFA Days và SEA Games 33. Nhiều BHL cũng đau đầu trước sự vắng mặt của trụ cột vì thẻ phạt hoặc chấn thương.

Bùi Tiến Dũng bị treo giò ở vòng 8 vì thẻ phạt

SHB Đà Nẵng bắt đầu vào chuỗi ngày lo lắng ở hàng phòng ngự từ sự vắng mặt của thủ môn số 1 Bùi Tiến Dũng do chấn thương nặng, sớm chia tay với mùa giải 2025-2026. Vòng 8, Đà Nẵng lại gặp Nam Định vốn vừa bị Becamex TPHCM hạ ngay trên sân nhà nên càng lắm thử thách cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Bên cạnh ca chấn thương phải vắng mặt của Bùi Tiến Dũng, vòng 8 sẽ có 8 cầu thủ nghỉ thi đấu do thẻ phạt. Tấm thẻ đỏ của Võ Huy Toàn sẽ buộc tiền vệ này vắng mặt trong đội hình Công an TPHCM ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Công an Hà Nội.

Viettel FC hành quân lên Pleiku gặp HA.GL cũng sẽ vắng hậu vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng do thẻ phạt. Tương tự như vậy là Ninh Bình không có sự phục vụ của chân sút số 1 Geovanne trong chuyến làm khách tại Hưng Yên trước đội chủ nhà PVF. Một cầu thủ trụ cột khác không ra sân cùng đội nhà ở vòng 8 là Minh Trọng (Becamex TPHCM) trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC.

Các cầu thủ khác bị treo giò vì thẻ phạt: Mai Sỹ Hoàng (Hà Tĩnh), Reon Moore (SLNA), Modji (Thanh Hóa).

CAO TƯỜNG