Thủ môn Nguyễn Filip nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương

Tiếp sau thủ môn Bùi Tiến Dũng ở Đà Nẵng, thêm một “người gác đền” khác phải nghỉ dài ngày do chấn thương, đó là Nguyễn Filip.

Vắng Nguyễn Filip trong 2 tháng là điều khó khăn cho HLV Polking
Chấn thương của Nguyễn Filip đến trong trận đấu giữa CAHN gặp Macarthur FC ở AFC Champions Two 2025-2026 vào tối 23-10. Anh đã rời sân vào giữa trận đấu và sáng 24-10 đã được bác sĩ CLB CAHN đưa đi bệnh viện kiểm tra chấn thương. Nguyễn Filip được xác định bị tổn thương cơ háng, cần ít nhất 2 tháng nghỉ để hồi phục.

Như vậy, Nguyễn Filip sẽ nghỉ thi đấu ở giai đoạn đội nhà tăng tốc ở đấu trường V-League, Đông Nam Á và châu Á. Ngoài ra, đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11 tới để gặp đội tuyển Lào ở Asian Cup 2027 anh cũng phải lỡ hẹn.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Polking tiết lộ đã biết thủ môn này có vấn đề về thể trạng từ trước, nhưng nguồn thủ môn dự bị mỏng nên ông không có nhiều chọn lựa. “Filip cảm thấy đau từ hai ngày trước. Tôi biết tầm quan trọng của trận đấu nên động viên cậu ấy ra sân. Nhưng càng thi đấu, Filip càng đau hơn và đến phút 72 thì không còn đủ tự tin để tiếp tục", HLV Polking nói.

Trận đấu giữa CAHN và Macarthur khép lại với tỷ số hòa 1-1, nhưng CAHN vẫn kịp bảo toàn ngôi đầu bảng sau khi khép lại lượt đi.

CAO TƯỜNG

