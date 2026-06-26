HLV Vlastimil Petrzela: “Bóng đá CH Czech cần phải thay đổi cả hệ thống”

HLV Vlastimil Petrzela (Cựu thuyền trưởng của Zenit Saint Petersburg) vừa lên tiếng đánh giá về màn trình diễn rất là yếu kém của Đội tuyển CH Czech ở kỳ FIFA World Cup năm nay. Theo nhà cầm quân 72 tuổi quê ở Prostejov, đây là thất bại của cả một hệ thống bóng đá, không phải riêng ĐTQG.

CH Czech (áo đỏ) chơi rất tệ ở World Cup lần này

HLV người CH Czech từng nắm Zenit ở trong giai đoạn 2002-2006 là một chuyên gia gạo cội của làng bóng đá Đông Âu. Ngoài quãng thời gian phiêu lưu ở RPL hồi thập niên 2000, ông còn nắm nhiều CLB hàng đầu ở CH Czech như là Sparta Prague, Banik Ostrava...

Chứng kiến Repre xếp cuối bảng A với 3 trận “bất khả chiến thắng” (thua Hàn Quốc 1-1, hòa Nam Phi 1-1 và thua Mexico 0-3) - thành tích tệ nhất ở trong lịch sử tham dự VCK World Cup - HLV Petrzela đã lên tiếng chỉ trích rất quyết liệt làng bóng đá của đất nước này.

“Màn trình diễn của CH Czech tại World Cup không phải là thất bại, mà là một thảm họa. Những gì các cầu thủ của chúng ta đã làm đơn giản quá là kinh khủng. Tôi không thân thiết với Đội tuyển, nhưng bóng đá Séc thời gian gần đây không được tốt. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian - vấn đề nằm ở Hệ thống, Ban lãnh đạo và Đội tuyển”.

Làng bóng đá CH Czech hiện không còn phát triển như là tôi mong muốn. Nó không còn là thứ bóng đá mà tôi từng làm việc và cống hiến, là thứ bóng đá mà các cầu thủ của tôi từng chơi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thật không thích điều đó!”.

“Thực tế, tôi không hề cảm thấy xấu hổ về màn trình diễn của ĐTQG CH Czech vì tôi biết họ sẽ không thắng nổi một trận nào ở kỳ giải FIFA World Cup năm nay. Điều đó vốn không làm cho tôi ngạc nhiên. Mọi thứ cần phải thay đổi trong cả làng bóng đá CH Czech...”.

“Điều quan trọng nhất là phải bắt đầu từ cải cách từ Liên đoàn bóng đá quốc gia, và cả từ những người đang gây ra tình trạng trì trệ kém phát triển thảm hại này”, HLV Petrzela nói thẳng đầy mạnh mẽ với phóng viên Boris Korolev của Sport24 (của Nga).

Trong khi đó, cựu tiền đạo của Zenit - Alexei Gasilin - cũng có lên tiếng miêu tả Đội tuyển CH Czech là đội bóng yếu nhất của FIFA World Cup 2026. Cựu cầu thủ Gasilin tuyên bố: “Tuyển CH Czech là đội bóng yếu nhất giải đấu năm nay, cùng với lại tuyển Thổ Nhĩ Kỳ!”.

“Mặc dù là, có lẽ người Thổ Nhĩ Kỳ đã không may mắn trong một vài thời điểm, nhưng thể trạng của CH Czech thì tệ hại. Thật khó để tìm từ ngữ thích hợp, họ đơn giản là đội yếu nhất. Và cả việc Nam Phi đứng thứ 2 (của bảng A) cũng là một bất ngờ lớn đối với tôi”.

Trước đó, HLV trưởng tuyển CH Czech - Miroslav Koubek - có phản hồi sau thất bại của đội nhà: “Giải vô địch thế giới này đã cho thấy chúng ta cần phải cải thiện và có nhiều cầu thủ có năng lực cạnh tranh hơn, những người biết cách thi đấu tốt ở cấp độ cao như là FIFA World Cup”

“Tôi tin chắc rằng với một vài thay đổi, chúng tôi sẽ cải thiện kết quả của mình tại các giải đấu trong tương lai. Tôi sẽ triệu tập những cầu thủ mạnh hơn. Mexico là ứng viên sáng giá nhất trong bảng. Chúng tôi lẽ ra phải chơi tốt hơn trước Hàn Quốc và Nam Phi”.

Đ.Hg.