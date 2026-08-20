HLV trưởng tuyển Singapore nói lời cay đắng sau trận thắng Thái Lan

HLV trưởng tuyển Singapore Gavin Lee thốt lên: “Bóng đá quá khắc nghiệt” khi các học trò của ông gục ngã ở thời điểm tưởng như tạo được cú ngược dòng lịch sử trước Thái Lan ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

HLV Gavin Lee đang làm rất tốt với tuyển Singapore (Ảnh: FAS)

Nhà cầm quân trẻ mới 35 tuổi hiện vẫn tiếc nuối với kết quả dẫn tuyển Thái Lan 2-1 ở trong trận lượt về tại SVĐ Rajamangala từ phút thứ 65. Nhưng trong quãng thời gian còn lại, đội khách không thể tìm ra bàn thắng thứ 3 giúp cân bằng tỷ số sau 2 lượt để đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

“Đã có thời điểm tôi nghĩ là chúng tôi ít nhất cũng sẽ có cơ hội được đá hiệp phụ. Nhưng, bạn biết đấy, bóng đá thật sự khắc nghiệt. Tôi nghĩ, sau 2 lượt trận, có lẽ chúng tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi”.

“Trận đấu này thật tuyệt vời. Về tinh thần, toàn đội cho thấy có rất nhiều điều tích cực và có thể rút ra nhiều bài học để tiếp tục hướng tới mục tiêu phía trước. Chúng tôi đã chơi rất tốt ở lượt về nhưng điều đó chưa đủ vì Thái Lan đã chơi rất hay trong cả 2 lượt trận. Tôi nghĩ lần sau chúng tôi có thể làm tốt hơn”.

Trận thua nghiệt ngã tuyển Thái Lan giúp Singapore nhận ra nhiều điều (Ảnh: ASEAN United)

Kể từ khi đến tiếp quản đội tuyển Singapore, HLV Gavin Lee đang biến đội bóng “cổ xưa - cũ kỹ”, với danh hiệu Đông Nam Á cuối cùng diễn ra từ năm 2012, trở thành một tập thể rất đáng xem. Bỏ qua những yếu tố hạn chế về điều kiện địa lý, dân số già của Singapore làm ảnh hưởng đến nguồn lực cho bóng đá, những gì HLV Gavin làm rất đáng khen ngợi.

Kể từ khi đến nắm "Những chú Sư tử" từ ngày 25-6-2025 (khi đó chỉ là HLV tạm quyền), rồi cho tới ngày 28-11-2025 (được FAS bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức), nhà cầm quân sinh năm 1990 này đã đưa tuyển Singapore giành được 8 trận thắng, trải qua 4 trận hòa và chỉ phải chịu 3 trận thua (có 2 trong số đó là trước chính Thái Lan).

Tuyển Singapore trước đó đã giành vé để lọt vào vòng chung kết của AFC Asian Cup 2027 (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7-1 cho đến 5-2-2027 tại Saudi Arabia).

Ở AFC Asian Cup 2027, tuyển Singapore sẽ nằm ở bảng D, chung với những đối thủ mạnh của châu Á như tuyển Australia (á quân 2011, vô địch 2015), Iraq (vô địch 2007), Tajikistan (lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất kỳ giải 2023).

Các bảng đấu ở Asian Cup (Ảnh: Trang X của BTC)

"Qua từng trận đấu, chúng tôi ngày càng chứng minh cho các cầu thủ thấy rằng toàn đội hoàn toàn đủ sức chơi và cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Từ đó, cả đội sẽ tự đặt ra mục tiêu cao hơn: liệu chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn tại Asian Cup?

Đó chính là cách chúng tôi trưởng thành từ những bài học thực tế. Tại ASEAN Cup 2026, toàn đội đã chơi rất tốt trước các đối thủ mạnh như Thái Lan hay Việt Nam. Dù họ đã tận dụng sơ hở để trừng phạt sai lầm của chúng tôi, nhưng đây lại là điểm tựa để các cầu thủ trở về với sự tự tin lớn hơn cho chặng đường phía trước".

Đ.Hg.