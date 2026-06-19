HLV Philippe Troussier không ngạc nhiên với màn trình diễn của châu Á

Từ góc nhìn của một chuyên gia bóng đá châu Âu, nhưng lại có nhiều năm làm việc với các ĐTQG châu Á như Nhật Bản, Qatar và Việt Nam, HLV người Pháp - Philippe Trousier - chia sẻ góc nhìn của ông khi chứng kiến chỉ có Jordan, Iraq và Uzbekistan là để thua ở trong 9 trận đấu của các đội bóng châu Á.

Nhật Bản gây ấn tượng mạnh

Trận đấu đầu tiên dễ gây hiểu lầm

“Trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup luôn có phần gây hiểu lầm, bạn phải cẩn thận. Hãy nhớ rằng, 4 năm trước, Saudi Arabia đánh bại Argentina. Điều đó không ngăn cản họ bị loại ở vòng đầu tiên, cũng như Argentina trở thành Nhà vô địch thế giới. Vì vậy, bạn không thể đưa ra quá nhiều kết luận chỉ từ 1 trận đấu”.

“Mỗi đội đều đang ở thế chờ đợi, và thực tế đã chứng minh rằng chiến thắng trong trận đấu đầu tiên không bao giờ đảm bảo suất đi tiếp. Bạn cũng có thể hiểu rằng, trong trận đấu đầu tiên này, mọi người đều ở cao điểm về thể lực và tâm lý”.

“Các đội được coi yếu hơn thường tiếp cận trận đấu đầu tiên này với sự tổ chức chiến thuật và phòng ngự chặt chẽ hơn: Họ không mạo hiểm, mục tiêu là không để thua. Đó là động lực thường thấy của một đội được gọi là yếu hơn trong trận đấu đầu tiên”.

“Tuy nhiên, đối với trận đấu thứ 2 hoặc 3, nhu cầu về kết quả sẽ thay đổi mọi thứ, và những đội bóng đó có thể không có nguồn lực tương đương với một đội giàu kinh nghiệm hơn, lớn hơn và có lực lượng có chiều sâu hơn”.

Cầu thủ châu Á đã quen với bóng đá châu Âu

“Dẫu vậy, các đội châu Á cũng thi đấu tốt vì nhiều cầu thủ của họ chơi ở châu Âu, quen với những yêu cầu của các giải đấu cấp cao - ở Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức; ngay cả ở giải hạng 2, họ cũng được tiếp xúc với các chương trình huấn luyện kỹ thuật cao cấp”.

“Đó là lý do tại sao họ không còn thực sự là “cầu thủ châu Á” theo như là cách chúng ta từng nghĩ - ngoại trừ có lẽ là Saudi Arabia, nơi hầu hết các cầu thủ vẫn chơi tại giải đấu quốc nội của họ (Giải Saudi Pro League nổi tiếng)”.

“Cũng cần lưu ý rằng trình độ của các giải đấu châu Á, đặc biệt là ở Saudi Arabia, trở nên rất cao, với những cầu thủ nước ngoài chất lượng nâng cao tiêu chuẩn chung. Và tất cả điều này tạo ra một hệ sinh thái nơi các cầu thủ châu Á không còn được coi chỉ là những người bạn còn khá vô danh, như trường hợp vài năm trước”.

“Thêm vào đó là sự hiện diện của các HLV nước ngoài dẫn dắt các đội bóng này, mang đến kinh nghiệm chiến thuật, kế hoạch thi đấu và cả văn hóa chiến thuật bổ sung, đó vốn là điều, theo quan điểm của tôi, giải thích cho kết quả ở vòng bảng World Cup lần này”.

Động lực thúc đẩy các quốc gia nhỏ

“Nếu nhìn vào Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Saudi Arabia, đó là những giải đấu có chất lượng tốt. Có lẽ có những quốc gia như Iraq hay Jordan nơi giải đấu quốc nội kém phát triển hơn - điều này giải thích tại sao họ thua trận đầu tiên”.

“Đối với Iran, tất cả các cầu thủ thuộc đội tuyển nước này đều chơi bóng ở nước ngoài, và đặc biệt là ở Qatar, nơi giải đấu cũng có chất lượng rất tốt nhờ sự hiện diện của nhiều cầu thủ và HLV nước ngoài”.

“Đây một phần là lý do giải thích cho việc tăng số đội lên 48: Đó là cách để thúc đẩy các quốc gia nhỏ hơn, những quốc gia giờ đây có thể hy vọng một ngày nào đó được tham dự World Cup. Thậm chí bạn có thể tưởng tượng việc bổ sung thêm nhiều đội hơn nữa”.

“Mọi người đều chỉ trích về số lượng đội, nhưng khi nhìn vào khởi đầu của World Cup 48 đội này, bạn sẽ thấy rằng không có đội nào thực sự thống trị - có lẽ là Đức, đội đã thắng 7-1, nhưng ngoài ra tất cả các trận đấu đều rất sít sao”.

“Vì vậy, đó không phải là lý lẽ chống lại thể thức 48 đội. Ngược lại, nó thúc đẩy tất cả các quốc gia này phải tổ chức lại, đầu tư vào các giải đấu, cơ sở hạ tầng, phát triển HLV và cầu thủ. Chỉ cần có thể mơ về một suất tham dự World Cup đã tạo ra đủ động lực thúc đẩy một quốc gia phát triển”.

Bản sắc châu Á: Có và không!

“Hiểu rõ về Nhật Bản, tôi có thể nói với bạn rằng bản sắc lối chơi của họ thiên về kiểm soát bóng, kỷ luật tập thể, kỹ thuật điêu luyện và một nền văn hóa chiến thuật mạnh mẽ - tất nhiên là liên quan đến việc tất cả các cầu thủ của họ đều chơi ở châu Âu”.

“Không có một cầu thủ nào trong ĐTQG đang chơi ở Nhật Bản; tất cả đều đến từ châu Âu. Vì vậy, đây là những cầu thủ có kỹ thuật tốt, khi họ trở lại ĐTQG, họ kết nối lại với một bản sắc và văn hóa đã được thiết lập vững chắc”.

“Ví dụ, Nhật Bản sẽ không mạnh hơn Thụy Điển hay Hà Lan về thể lực. Nhưng họ biết cách tránh những pha tranh chấp thể lực bằng cách kiểm soát bóng, buộc đối thủ phải chạy, làm họ mệt mỏi và chơi với kỹ thuật nhanh nhạy. Điều đó thường đủ để phá vỡ cả những hàng phòng ngự mạnh nhất”.

“Bản sắc này thực sự tồn tại - tôi biết điều đó, vì tôi từng là HLV của họ từ 1998 đến 2002, đó đã là vũ khí của chúng tôi khi đó để đối đầu với các quốc gia mạnh. Người Nhật không có văn hóa chú trọng thể lực hay sự quyết tâm”.

“Văn hóa của họ thiên về kiểm soát bóng, nhịp độ trận đấu, tốc độ và những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khó đoán. Tất cả những điều này tạo nên sự cân bằng mà HLV, giống như là một nhạc trưởng, phải điều khiển”.

“Nhưng ngày nay, hầu hết các cầu thủ tham dự World Cup đều chơi ở châu Âu, bất kể quốc tịch. Vì vậy, bản sắc lối chơi ngày càng gắn liền với triết lý của HLV. Nếu bạn giao trọng trách cho Mourinho, Guardiola hay Luis Enrique dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, lối chơi thay đổi tùy thuộc vào HLV. Chính HLV, theo cách nào đó, tạo ra bản sắc lối chơi của đội bóng”.

Không ngạc nhiên về châu Á, đặc biệt với Nhật Bản

“Tôi không ngạc nhiên với những gì đã xảy ra, ít nhất là đối với Nhật Bản, bởi vì bạn không nên chỉ đánh giá những gì đang xảy ra hiện tại, mà còn cả những gì đã xảy ra ở trong nhiều năm qua. Nhật Bản đã đánh bại Đức 4-1 trên sân nhà, thắng Brazil 3-2, hạ Anh tại Wembley, thắng Scotland trên sân nhà”.

“Và tại World Cup 2022, họ đánh bại Tây Ban Nha và Đức. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu, chúng ta đều biết điều đó. Nhưng World Cup được chơi trong khoảng thời gian dài, vì vậy bạn phải nhìn vào màn trình diễn của các đội châu Á suốt giải đấu”.

“Tôi không ngạc nhiên bởi vì bóng đá đã phát triển rất nhiều về mặt cá nhân, thể chất, kỹ thuật và chiến thuật. Hiện có nhiều thông tin hữu ích giúp các cầu thủ trẻ có thêm đam mê và tiến bộ, thông qua những bài tập nhỏ mà bạn có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa phát triển cầu thủ”.

Tất cả vì tập thể

“Còn một lợi thế nữa: xã hội châu Á rất nghiêm khắc và kỷ luật, cá nhân phục vụ tập thể - tôi đặc biệt nghĩ đến người Nhật và người Hàn Quốc. Bạn không bao giờ chơi bóng vì bản thân mình, theo nghĩa ích kỷ”

“Thành công đến từ sự tương tác, từ sự phối hợp giữa các đồng đội, từ niềm tin bạn dành cho bản thân và đồng đội. Đây là những điều ăn sâu trong xã hội châu Á: hãy đến Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, bạn sẽ thấy đây là những quốc gia rất kỷ luật”.

“Bất cứ ai cố gắng nổi bật cá nhân đều không tiến xa; ngay khi ai đó nổi bật, họ sẽ bị đưa trở lại đúng hướng. Mọi người phải ở cùng một đẳng cấp, mọi người phải đoàn kết. Đó là một lợi thế, bởi vì 80% bóng đá là về tập thể”.

“Mặt khác, bạn có thể chỉ trích họ vì không dám mạo hiểm hoặc chủ động cá nhân đủ nhiều. Ví dụ, ở Nhật Bản, nếu bạn mắc hai sai lầm, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy áp lực. Họ coi thất bại là đối lập với thành công!”.

“Trong khi ở châu Âu, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng thất bại là một phần của con đường dẫn đến thành công. Bạn mắc sai lầm, cố gắng hiểu tại sao, sửa chữa bản thân, và bằng cách sửa chữa bản thân, bạn thu được kiến ​​thức mới - điều này giúp bạn mạnh mẽ hơn vào ngày hôm sau”.

“Ở châu Âu, học hỏi gắn liền với thất bại, trong khi Nhật Bản, thất bại gần như bị cấm, vì bạn được dạy phải làm mọi việc theo cách đúng đắn. Vấn đề là, trong bóng đá, thực sự không có một “cách đúng” nào cả: bất kỳ động tác nào cũng được cho phép nếu nó ghi bàn”.

“Nhưng việc tìm kiếm “động tác đúng”, độc đáo trong văn hóa Nhật Bản, tạo ra những cầu thủ rất kỷ luật, thực hiện đường chuyền, khống chế bóng, sút bóng và tạt bóng rất tốt. Thêm vào đó là kỷ luật, sự lắng nghe và tôn trọng HLV, tất cả những điều này duy trì chất lượng của bóng đá châu Á và khát vọng chơi ăn ý với đồng đội”.

Đ.Hg.