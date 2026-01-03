HLV Kim Sang-sik vẫn chờ Thanh Nhàn bình phục

U23 Việt Nam trên sân tập vào tối 2-1.

Trong buổi tập này, tiền vệ Thanh Nhàn tập phục hồi riêng do chấn thương. Chân sút này vốn là trụ cột của đội hình U23 Việt Nam mà ông Kim hy vọng sẽ sớm bình phục trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải.

Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã có những chia sẻ với báo chí về mục tiêu và tình hình của đội. Anh xác định mục tiêu cá nhân trong trận ra quân gặp U23 Jordan là góp sức cùng toàn đội đảm bảo mục tiêu có điểm.

Chia sẻ về điều kiện khách quan, Hiểu Minh cho biết: “Thời tiết hiện tại ở Saudi Arabia tương tự so với thời điểm chúng tôi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33. Do đó, tuy trời khá nóng nhưng đội không mấy khó chịu vì đã quen với điều kiện tương tự. BTC bật điều hòa để giảm nhiệt độ tại một số khu vực nên các cầu thủ phải thích nghi. Dẫu sao, đây không phải vấn đề quá lớn”.

Buổi tập diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia

Nhận xét về các đối thủ ở vòng bảng, Hiểu Minh cho biết: “Các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất. U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn”.

Hiểu Minh tự tin sẽ cùng các đồng đội đạt kết quả tốt ở vòng bảng, anh nói: “Đội sẽ vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận. Năm 2025, đội đã có 2 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi tự tin hướng tới VCK U23 châu Á 2026”.

CAO TƯỜNG