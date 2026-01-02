U23 Jordan chạy đà ấn tượng trước cuộc so tài cùng U23 Việt Nam

Các đội tham dự VCK U23 châu Á 2026 đã hoàn tất loạt trận thi đấu giao hữu để sẵn sàng bước vào cuộc tranh đua. Đối thủ trong trận ra quân của U23 Việt Nam là U23 Jordan đã có trận hòa 1-1 trước U23 Nhật Bản vào ngày 1-1.

U23 Jordan cầm hòa U23 Nhật Bản ở trận giao hữu cuối cùng trước vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Ảnh: JFA

Hầu hết đều chọn hai địa điểm để tập huấn và thi đấu giao hữu là Qatar và Saudi Arabia, nước chủ nhà của VCK. Ở bảng A, ngoài đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ so tài với hai đối thủ rất khó chịu là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Ngày 1-1, U23 Jordan đã bất ngờ cầm hòa 1-1 trước U23 Nhật Bản trong trận giao hữu cuối cùng của cả hai đội trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Nhật Bản vốn thường sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ U21 tham dự đấu trường U23, nhưng vẫn luôn là đội “nặng ký” ở cuộc đua tranh vô địch. Thế nên việc U23 Jordan cầm hòa đối thủ này, trước đó cũng bất phân thắng bại với U23 Uzbekistan cho thấy đội bóng đến từ Tây Á này là không hề đơn giản.

U23 Jordan cũng là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận ra quân vào tối 6-1-2026. Chuỗi 6 trận giao hữu bất bại của U23 Jordan kể từ khi giành vé dự VCK cho thấy phong độ của họ đang vào thời điểm rất tốt. Sau trận gặp U23 Nhật Bản, U23 Jordan cũng chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK.

CAO TƯỜNG