Đi tìm nhà vô địch U23 châu Á 2026

Phải đến mùa giải 2028, vòng chung kết Giải U23 châu Á mới được tính cho vòng loại môn bóng đá nam tại Olympic Los Angeles 2028. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức hút của cuộc đua giành danh hiệu U23 châu Á 2026, nhất là trong bối cảnh những nền bóng đá đang phát triển đã sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước các ông lớn của châu lục.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những đại diện của Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Như U23 Jordan, một trong bốn đối thủ tại vòng bảng của U23 Việt Nam, mang đến Saudi Arabia ba cầu thủ vừa cùng đội tuyển quốc gia đoạt vé dự World Cup 2026. Họ gồm hậu vệ Ali Hajabi cùng cặp tiền đạo Amin Al-Shanaineh và Odeh Al-Fakhouri.

Đại diện đến từ Tây Á gây ấn tượng khi là một trong bảy đội tuyển toàn thắng tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, với tổng số bàn thắng nhiều nhất (19 bàn). Tuy nhiên, cảm hứng từ chính tấm vé World Cup 2026 giúp thầy trò HLV Omar Najhi (người Morocco) nhận được sự dè chừng không chỉ từ các đối thủ trong bảng đấu mà còn từ những đội tuyển khác nếu họ tiến sâu. Kết quả hòa 1-1 của U23 Jordan trước U23 Nhật Bản ở trận giao hữu hôm 1-1 là lời cảnh tỉnh rõ nhất.

Hay trong bảng đấu của U23 Việt Nam còn có U23 Saudi Arabia, đội tuyển cũng được nhận diện là ứng viên nặng ký. Yếu tố sân nhà là một lợi thế rất lớn, song đại diện đến từ Tây Á còn sở hữu bề dày truyền thống khi đã vào đến trận chung kết hai lần trong ba kỳ U23 châu Á gần nhất. Gần một nửa đội hình U23 Saudi Arabia năm nay đã bước sang tuổi 23, bên cạnh sáu gương mặt vừa trải qua mùa giải 2024-2025 thành công khi nằm trong tốp 3 tại Giải VĐQG Saudi Arabia.

U23 Hàn Quốc dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 với đội hình mạnh nhất. Trong đó có hai tuyển thủ quốc gia là tiền vệ Kang Sang-yoon và tiền đạo Kang Seong-jin. HLV Lee Min-sung trước ngày lên đường sang Saudi Arabia cũng tỏ ra tự tin cùng các học trò cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Tất nhiên, ứng viên số một vẫn là nhà đương kim vô địch U23 Nhật Bản. Đại diện xứ Phù Tang tiếp tục giữ thói quen cử đội U21 tham dự nếu Giải U23 châu Á không được tính cho vòng loại Olympic, nhằm “quy hoạch” lực lượng cho giải đấu sau đó hai năm. Như mùa giải 2022, U23 Nhật Bản dù sử dụng các cầu thủ U21 nhưng vẫn đứng hạng ba chung cuộc, để rồi sau đó lên ngôi tại mùa giải 2024 và đoạt vé dự Olympic Paris 2024.

Còn tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, danh sách 25 cầu thủ U23 Nhật Bản trong giai đoạn chuẩn bị có độ tuổi từ 17 đến 21, trong đó bảy gương mặt đang khoác áo các CLB nước ngoài (chủ yếu châu Âu). Song, sự ổn định về mặt thành tích của họ lại nằm ở HLV Go Oiwa. Nhà cầm quân này đã tiếp quản U23 Nhật Bản từ năm 2021, và ông có thừa kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ ở sân chơi này.

U23 Jordan cầm hòa U23 Nhật Bản ở trận giao hữu hôm 1-1. ẢNH: JFA

Tương tự, U23 Uzbekistan cũng lựa chọn nòng cốt là lực lượng U21 dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, định hướng cho U23 châu Á 2028. Tuy nhiên, đại diện Trung Á có sự khác biệt so với U23 Nhật Bản khi bổ sung 2-3 cầu thủ 23 tuổi nhằm dìu dắt và nâng đỡ các gương mặt trẻ. Dù gặp không ít trục trặc ở vòng loại, thầy trò HLV Ravshan Khaydarov vẫn vượt qua khó khăn để giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. Qua từng trận đấu, U23 Uzbekistan cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ấn tượng của các thế hệ đàn anh, khi đã ba lần góp mặt ở trận chung kết trong bốn kỳ giải gần nhất.

Ngoài ra, những cường quốc bóng đá châu Á như Iran, Australia hay Qatar cũng sẵn sàng chinh phục danh hiệu U23 đầu tiên.

Trong khi đó, kênh truyền thông của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao U23 Việt Nam. Nếu tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn kịp bình phục chấn thương, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất của lứa U23 hiện tại, với những trụ cột như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Thanh Nhàn… đều đã có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu lục. Cảm hứng từ tấm huy chương vàng SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để U23 Việt Nam hướng tới thành công tại giải đấu mở màn năm 2026.

Theo điều lệ, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ dựa trên thành tích của ba kỳ U23 châu Á gần nhất để phân nhóm hạt giống khi bốc thăm vòng loại và vòng chung kết. Vì vậy, các đội góp mặt tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 buộc phải hướng tới kết quả cao nhất nhằm tích lũy điểm số, qua đó tạo lợi thế cho U23 châu Á 2028, sân chơi được tính cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

HỮU THÀNH