U23 Việt Nam sang Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik chưa chốt danh sách dự giải châu Á

Sáng 2-1 (theo giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Qatar để lên đường sang Saudi Arabia, chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ U23 Việt Nam rời Doha (Qatar) sau 1 tuần tập huấn.

Trước đó, đội U23 Việt Nam đã có 1 tuần tập luyện tại Qatar và thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30-12. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho đội Syria và được đánh giá là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Sáng nay (giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam rời Doha để di chuyển tới Jeddah – thành phố nằm ở phía Tây Nam của Saudi Arabia. Chuyến bay từ Doha đến Jeddah kéo dài khoảng 2 tiếng. Trong những ngày tập huấn tại Qatar, thời tiết tại Doha khá lạnh, dao động từ 11–18 độ C. Trong khi đó, thời tiết tại Jeddah được dự báo ấm hơn và khá phù hợp với điều kiện thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, với nhiệt độ dao động từ 20–30 độ C.

Đội sang Saudi Arabia với thành phần 25 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik còn chờ tiến trình phục hồi chấn thương của Thanh Nhàn, một cầu thủ quan trọng trên hàng công của U23 Việt Nam.

Trận giao hữu mang tính tổng duyệt trước U23 Syria trong thời gian tập huấn tại Qatar

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Jeddah vào lúc 12g30 (giờ địa phương). Từ sân bay về khách sạn, quãng đường di chuyển khoảng 20 phút. HLV Kim Sang-sik sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ cũng như quỹ thời gian trong ngày để quyết định việc đội có tiến hành tập luyện hay không. Trong trường hợp mọi điều kiện thuận lợi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Jeddah vào lúc 18g30 cùng ngày.

Tại VCK, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt đối đầu với U23 Jordan vào ngày 6-1, U23 Kyrgyzstan vào ngày 9-1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với đội chủ nhà U23 Saudi Aabia vào ngày 12-1.

ĐOÀN NHẬT