HLV Harun Ozkan của Reinier De Ridder giải thích lý do góc đài quyết định bỏ cuộc

HLV Harun Ozkan là thành viên đầu tiên của đội Reinier de Ridder lên tiếng giải thích sau kết quả gây tranh cãi ở sự kiện “UFC Fight Night: De Ridder vs Allen” diễn ra tại Vancouver vào hôm qua, dẫn đến việc Brendan Allen giành chiến thắng TKO gây sốc!

Gương mặt thẫn thờ của De Ridder sau khi bỏ cuộc

Cựu vô địch ONE Championship Cựu đã phải vật lộn để giữ thăng bằng trong suốt 4 hiệp đấu với “All In”, ở trong trận đấu chính của sự kiện UFC Vancouver. Và trong một động thái hiếm thấy ở giữa hiệp 4 và hiệp 5, HLV Ozkan đã quyết định rút võ sĩ của mình ra khỏi Bát giác đài.

Mặc dù trong quyền Anh, việc góc đài của một võ sĩ ra quyết định bỏ cuộc vốn không có gì là lạ, thế nhưng điều này hầu như chưa bao giờ xảy ra trong môn MMA và đặc biệt là với Bát giác đài của UFC. Ozkan vừa mới lên MXH để đưa ra tuyên bố khá dài về những gì đã xảy ra.

“Tôi thường không chia sẻ chuyện cá nhân ở đây, nhưng tôi cảm thấy mình nợ tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi một lời giải thích nho nhỏ. Trước hết, xin cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời - mà chúng tôi đã nhận được. Năm nay, quả là một năm bận rộn và cực kỳ điên rồ”.

“Tối hôm qua, mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi. Sau khởi đầu rất tốt ở hiệp 1, mọi thứ đã nhanh chóng trở nên tồi tệ và chúng tôi thực sự không thể hồi phục sau những cú đánh ở trong - và sau hiệp 2. Do đó, bản thân tôi đã quyết định dừng trận đấu sau hiệp thứ 4...”.

“...Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đó - và đó mới chính là quyết định đúng đắn đối với tôi ngay vào thời điểm diễn biến trận đấu. Tất nhiên, đó không phải là quyết định tôi muốn đưa ra, nhưng tôi đoán rằng, đôi khi bạn buộc phải làm như vậy”, HLV Ozkan nói.

“Công việc của tôi là huấn luyện nhưng cũng phải quan tâm đến sức khỏe của võ sĩ mình. Tôi đã theo sát Reinier gần như suốt sự nghiệp của cậu ấy và thấy quá nhiều dấu hiệu khiến tôi phải can thiệp. Nếu tôi không làm gì cả, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục trận đấu này”.

“Tuy nhiên, thay vì chờ đợi và mạo hiểm với những chấn thương không đáng có, tôi đưa ra quyết định kết thúc trận đấu sau hiệp thứ 4 và trở về nhà với sức khỏe tốt nhất có thể. Sống để chiến đấu vào một ngày khác”, HLV xuất xứ kick-boxing nói với văn phong điện ảnh.

“Tôi tuyệt đối không quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu của người khác nếu điều đó phải đánh đổi bằng sức khỏe của ai đó. Ranh giới giữa “sự cứng rắn” và việc giữ gìn sức khỏe của bạn rất mong manh. Môn thể thao này có thể rất khắc nghiệt và cực kỳ khốc liệt!”.

“Những võ sĩ này đã hy sinh rất nhiều cả về thể lực lẫn tinh thần trong và cả bên ngoài Bát giác đài, do vậy, họ không cần thiết phải chịu đựng - quá nhiều chấn thương nếu có thể tránh được điều đó. Hầu hết mọi người đều quên rằng họ cũng đơn giản chỉ là con người”.

“Tuyệt đối không hề có lời bào chữa nào cho thất bại này, chúng tôi biết mình đang hướng đến điều gì. Chúng tôi hẳn không hài lòng với màn trình diễn này, nhưng trước mắt hãy hồi phục, đánh giá lại một số thứ, để rồi chúng tôi sẽ quay trở lại vào mùa giải của năm sau!”.

“Nhìn chung, đây là một năm thượng đài rất tuyệt vời - và chúng tôi biết ơn tất cả những thăng trầm trong cuộc sống này. Rất tự hào về cậu, hỡi chàng trai @deriddermma của tôi. Chúng ta đã cùng đi một chặng đường dài. Chúc mọi người một ngày tốt lành và thật sự cảm ơn sự ủng hộ liên tục của các bạn. Yêu thương!”.

Như vậy, để biết động thái tiếp theo của team “Hiệp sĩ Hà Lan”, chúng ta chỉ có thể cùng chờ đợi đến năm sau, năm 2026. Nhưng có lẽ, tất cả nên nhìn nhận lại một thực tế: Thượng đài liên tục 5 trận đấu trong chưa đầy 1 năm (từ tháng 11-2024 đến nay) là quá nhiều với một võ sĩ.

Khoảnh khắc De Ridder lê bước về góc đài, team hỏi thăm sức khỏe của anh và quyết định bỏ cuộc

Đ.Hg.