UFC Vancouver: Brendan Allen bất ngờ thi đấu áp đảo, góc đài Reinier de Ridder tung khăn đầu hàng

Vậy là, “Hiệp sĩ Hà Lan” Reinier de Ridder không thể nói đến chuyện được đối đầu Khamzat Chimaev hay không. Đơn giản vì, anh không thể thắng ở sự kiện “UFC Fight Night: De Ridder vs Allen” khi để thua bằng TKO. Góc đài của anh tung khăn đầu hàng sau hiệp đấu thứ 4.

Allen đánh De Ridder nhừ tử khiến góc đài anh này tung khăn xin hàng

Sáng nay, Chủ nhật 19-10-2025, tại Bát giác đài Rogers Arena, võ sĩ có biệt danh “All In” người Mỹ - anh Allen đã giành được chiến thắng lớn nhất ở trong sự nghiệp của mình. Dù có xuất phát điểm thấp hơn và bị đánh giá “dưới cơ”, tuy vậy, Allen vẫn chặn đứng Ứng cử viên tranh suất giành đai UFC hạng trung với màn trình diễn áp đảo đến khó tin.

Thực tế tình trạng chiến đấu trong trận đấu chính của sự kiện UFC Vancouver đã cho thấy, Allen làm được điều mà anh từng tuyên bố trước đây, là sẽ “bẻ gãy De Ridder”. Anh đã làm cho đối thủ có biệt danh rất sang trọng là “Hiệp sĩ Hà Lan” kiệt sức trên mặt sàn, và khiến góc đài của De Ridder phải tung khăn đầu hàng trước khi hiệp thi đấu cuối cùng diễn ra...

Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của De Ridder tại Bát giác đài UFC, vốn bắt đầu từ hồi tháng 11 năm ngoái. Ban đầu, De Ridder dự kiến đối đầu với Anthony Hernandez, nhưng Allen đã nhận lời thay thế đứng ra sau khi Hernandez rút lui vì chấn thương.

“All In” cho biết: “Cảm giác thật tuyệt vời - khi làm đúng những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm. Tôi tham gia trận này chỉ sau 3,5 tuần lễ ngồi chơi. Tôi đã có nói với mọi người rằng tôi là một con quái vật khác, khi đầu óc tỉnh táo, chúng tôi vào trận, tôi là người giỏi nhất thế giới”.

Allen đã có một khởi đầu khó khăn ở trong hiệp 1, nhưng sau đó nhanh chóng lật ngược tình thế. Sau khi dính take-down trong hiệp đầu, và dành phần lớn thời gian phòng thủ các đòn khóa siết, nhưng sau đó anh đã thống trị các màn địa chiến trong hiệp 2, 3 và 4.

Theo thống kê của UFC, Allen đã giành được hơn 11 phút kiểm soát đối thủ và đã tung ra 128 tổng đòn đánh so với 51 đòn của De Ridder. De Ridder hầu như không thể đứng vững khi kết thúc hiệp 4 và phải rất khó khăn mới có thể bước về được góc đài của mình.

Trọng tài Jason Herzog theo dõi rất sát sao De Ridder giữa các hiệp, trước khi đội của anh này cuối cùng quyết định tung khăn trắng xin thua. Ngay lập tức sau chiến thắng bất ngờ, Allen đã thách đấu Nhà vô địch hạng trung - Khamzat Chimaev, cũng như Cựu vô địch Dricus Du Plessis và Sean Strickland (chính là người mà anh đã để thua hồi năm 2020).

Allen nói: “Chimaev, nếu anh muốn một chuyên gia địa chiến khóa siết, là một người trẻ và đầy khao khát chiến thắng, anh có đây rồi nhé! Dricus, anh đang ở đâu? Tôi đã cố gắng tìm kiếm cơ hội đấu với anh từ lâu rồi. Nếu không, Sean, đã đến lúc chúng ta tái đấu rồi!”.

Allen bước vào sự kiện chính tại UFC Vancouver với vị trí Hạng 9 ở trong Bảng xếp hạng hạng trung của UFC. De Ridder đứng ở vị trí Hạng 4. Giờ đây, trật tự đã thay đổi và với “Hiệp sĩ Hà Lan”, không chắc là anh còn cơ hội giành suất tranh đai vô địch hạng trung không?

Đ.Hg.