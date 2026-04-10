HLV Cristiano Roland chốt danh sách tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải Đông Nam Á 2026.

Giải lần này đội tuyển U17 Việt Nam cùng bảng A với đội chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Tương quan lực lực cùng ưu thế chủ nhà, Indonesia có nhiều lợi thế trong việc giành 1 suất của bảng này vào bán kết. Với đội tuyển U17 Việt Nam thì không chỉ tập trung cho cuộc so tài với Indonesia mà ngay trận ra quân sẽ gặp thử thách lớn từ Malaysia.

Phát biểu trước khi lên đường, HLV Cristiano Roland cho biết: “Trận đấu đầu tiên với Malaysia rất khó khăn. Cũng như giai đoạn chuẩn bị ở vòng bảng trước, chúng tôi hướng tới từng trận đấu một, và mục tiêu là chiến đấu mỗi trận như một trận chung kết. U17 Việt Nam có những kết quả tốt trước đó và bây giờ tinh thần cũng như thế".

HLV Cristiano Roland

Cũng theo Cristiano Roland, U17 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt, có khả năng tạo đột biến. Nhà cầm quân này cũng đánh giá lứa cầu thủ này có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng cá nhân cũng như khả năng phối hợp so với những năm trước.

Về mục tiêu trong giai đoạn sắp tới, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển sẽ lần lượt chinh phục từng giải đấu, trước mắt là giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, sau đó hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Khung đội hình tiếp tục được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ đã thi đấu thành công tại vòng loại, kết hợp với một số gương mặt mới đang hòa nhập nhanh chóng. “Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng giải đấu, bắt đầu từ Đông Nam Á để tạo bước đệm tốt nhất cho đấu trường châu lục”, ông khẳng định.

QUỐC CƯỜNG