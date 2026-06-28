Tiền đạo Harry Kane tiếp tục khẳng định vị thế khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Tiền đạo Harry Kane trở thành chân sút số 1 của tuyển Anh trong lịch sử World Cup. ẢNH: VTV

Pha lập công vào lưới Panama ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 không chỉ giúp "Tam sư" giành chiến thắng 2-0 và kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, mà còn nâng tổng số bàn thắng tại World Cup của Harry Kane lên thành 11, vượt qua cột mốc tồn tại nhiều năm của huyền thoại Gary Lineker (10 bàn).

Cột mốc lịch sử được Kane thiết lập chỉ sau 14 lần ra sân tại 3 kỳ World Cup kể từ năm 2018. Hiệu suất ghi bàn ổn định cùng khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế của chân sút đang khoác áo Bayern Munich trong hành trình chinh phục World Cup của tuyển Anh.

Tại World Cup 2026, Kane đang duy trì phong độ ấn tượng với 3 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng. Trước khi lập công vào lưới Panama, tiền đạo 31 tuổi đã ghi cú đúp trong chiến thắng 4-2 trước Croatia. Phong độ ổn định của đội trưởng tuyển Anh trở thành điểm tựa quan trọng cho hàng công của HLV Gareth Southgate trước giai đoạn knock-out.

Không chỉ lập kỷ lục mới cho tuyển Anh, Kane còn nâng tổng số bàn thắng tại các giải đấu lớn gồm World Cup và EURO lên 18. Trên bảng xếp hạng các chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, anh đã cân bằng thành tích 11 bàn của Jurgen Klinsmann và Sandor Kocsis, đồng thời đứng trước cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí nếu duy trì phong độ ở các vòng đấu tiếp theo.

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 cũng đang diễn ra hấp dẫn. Kane hiện có 3 bàn, kém người dẫn đầu Lionel Messi 2 pha lập công, trong khi Vinicius, Kylian Mbappe, Erling Haaland và Ousmane Dembele cùng sở hữu 4 bàn. Nếu tiếp tục nổ súng ở vòng loại trực tiếp, tiền đạo người Anh hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 2 lần giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Anh ở vòng 32 đội nhiều khả năng sẽ là Senegal hoặc CHDC Congo, những đội đang cạnh tranh suất đi tiếp từ nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

HỮU THÀNH