Harry Kane: “Gia đình tôi rất áp lực khi chờ công bố Quả vòng vàng”

Ngày 27-10, lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) sẽ diễn ra tại London và Harry Kane là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Nhưng như anh tiết lộ, thời gian chờ đợi này khiến gia đình anh chịu nhiều áp lực.

Kane và Messi tại World Cup 2026. Cả 2 đều có tên trong đề cử QBV. ẢNh THX

Trải qua một mùa giải bùng nổ phi thường với 61 bàn thắng cho Bayern Munich và 12 bàn cho đội tuyển Anh, chân sút 33 tuổi tiếp tục duy trì phong độ săn bàn lẫn kiến tạo vượt trội trong mùa giải năm nay. Nếu bước lên bục chiến thắng, Kane sẽ trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng sau 25 năm, đồng thời là ngôi sao đầu tiên của Bayern Munich nhận giải thưởng này sau 45 năm.

Tuy nhiên, khoảng thời gian chờ đợi trước giờ công bố lại không dễ dàng với anh. Chia sẻ về cảm xúc của bản thân và người thân, Kane thừa nhận sự mập mờ về kết quả đang tạo ra trạng thái "rất căng thẳng" cho gia đình và đặc biệt là vợ anh. Nhằm duy trì sự kịch tính và thu hút lượng người xem tối đa, ban tổ chức Ballon d'Or quyết định giữ kín kết quả đến phút chót và không thông báo trước cho bất kỳ cầu thủ nào.

Mặc dù hiểu rõ lý do đằng sau quyết định này, tiền đạo người Anh vẫn bày tỏ mong muốn được biết trước để gia đình không phải trải qua một đêm dài hồi hộp. Dù xung quanh luôn ngập tràn những tin đồn, Kane chia sẻ mình đang cố gắng giữ sự bình tĩnh và tránh xa các luồng thông tin thêu dệt.

Mặc dù việc bầu chọn đã chính thức đóng lại từ tháng trước, màn trình diễn của Kane trong trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Arsenal tại Champions League vừa qua vẫn được xem như một lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp. Không chỉ thực hiện thành công quả phạt đền để đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp ghi bàn ở đấu trường Champions League, Kane còn tạo nên khoảnh khắc xuất thần với đường kiến tạo loại bỏ toàn bộ hàng thủ Arsenal cho Alphonso Davies.

HLV Mikel Arteta đã phải thốt lên rằng Kane đã chuyền bóng "vào một khoảng trống không tồn tại", trong khi ngôi sao Declan Rice không ngần ngại gọi người đồng đội ở tuyển Anh là "người chiến thắng rõ ràng" của Ballon d'Or năm nay.

Cạnh tranh trực tiếp với Kane là tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona hay Mbappe của Real Madrid, những người thuộc thế hệ kế tiếp của bóng đá thế giới. Kane đại diện cho hình mẫu ngôi sao khiêm tốn, bền bỉ và toàn diện. Anh không chỉ là một cỗ máy săn bàn thượng hạng mà còn lùi sâu cầm nhịp và phân phối bóng mềm mại như một tiền vệ tổ chức thực thụ.

Từ một cầu thủ từng trải qua những bản hợp đồng cho mượn tại các đội bóng nhỏ như Leyton Orient, Millwall hay Norwich, việc đứng trước cơ hội đoạt Quả bóng Vàng là phần thưởng vô cùng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Harry Kane.

LONG KHANG