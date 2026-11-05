Hakimi không thích chơi cùng đội với Messi

Achraf Hakimi tiết lộ anh không thích chơi cùng Lionel Messi tại PSG: “Tôi cảm thấy mình như một cầu thủ hạng hai”.

Hakimi khi còn chơi cho Borussia Dortmund đối đầu với Messi trong màu áo Barcelona. Ảnh: THX

Hậu vệ Achraf Hakimi vừa chia sẻ những khó khăn trong quãng thời gian thi đấu cùng Lionel Messi tại Paris Saint-Germain (PSG). Theo cầu thủ người Morocco, sự xuất hiện của siêu sao Argentina đã làm thay đổi lối chơi của đội bóng, khiến anh không còn có thể phát huy hết khả năng và cảm thấy vai trò của mình trở nên mờ nhạt.

Cảm thấy mình là cầu thủ hạng 2

Hakimi và Messi từng là đồng đội tại PSG sau khi cùng gia nhập đội bóng trong mùa hè năm 2021. Hakimi chuyển đến từ Inter Milan với mức phí 68 triệu euro, trước khi Messi cập bến sân Parc des Princes vài tuần sau đó.

Trong kỳ chuyển nhượng này, PSG cũng tăng cường lực lượng bằng hàng loạt tên tuổi đáng chú ý như Nuno Mendes, Danilo Pereira, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum và Sergio Ramos.

Sự xuất hiện của Messi, chủ nhân 7 Quả bóng vàng vào thời điểm đó, được kỳ vọng sẽ giúp PSG chinh phục chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, bên cạnh Kylian Mbappe và Neymar.

Tuy nhiên, hai mùa giải của Messi tại Paris không hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng. Anh ghi 32 bàn thắng và thực hiện 35 pha kiến tạo trước khi chia tay PSG để chuyển đến Inter Miami vào năm 2023.

Ba năm sau khi Messi rời đội bóng, Hakimi mới chia sẻ những trải nghiệm không mấy dễ chịu trong thời gian thi đấu cùng huyền thoại người Argentina. Trong một cuộc phỏng vấn, Hakimi thừa nhận sự thay đổi trong lối chơi của PSG sau khi Messi gia nhập đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thể hiện của anh.

Hậu vệ người Morocco nổi tiếng với tốc độ, khả năng dâng cao tấn công lợi hại bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, sự điều chỉnh về chiến thuật của PSG khiến anh không còn nhiều cơ hội phát huy những điểm mạnh vốn có.

Hakimi cho biết anh từng cảm thấy vai trò của mình tại PSG không còn quan trọng như trước, trái ngược với vị trí được trao tại đội tuyển quốc gia Morocco.

“Ngay khi Messi đến, dự án của Paris Saint-Germain đã thay đổi. Phong cách chơi bóng của đội cũng thay đổi. Chúng tôi thi đấu theo một cách khác và tôi không thích điều đó”, Hakimi chia sẻ.

“Tôi không thể làm những điều mình yêu thích, chẳng hạn như dâng cao tấn công và cảm nhận mình là một cầu thủ quan trọng. Tôi cảm thấy mình chỉ là một cầu thủ hạng hai”, hậu vệ người Morocco nói thêm.

Áp lực tâm lý ngày càng lớn

Cầu thủ 28 tuổi Hakimi cũng nhớ lại việc anh thường xuyên bị so sánh về vai trò tại PSG và đội tuyển quốc gia Morocco.

“Lúc đó, tôi nhớ mình đã nghĩ về vị trí của bản thân trong đội tuyển quốc gia, nơi tôi được đối xử như một cầu thủ quan trọng”, Hakimi chia sẻ.

Theo Hakimi, sự khác biệt trong cách sử dụng và vai trò thi đấu đã tạo ra áp lực tâm lý đáng kể, khiến anh gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ tại Paris.

“Về mặt tinh thần, tôi gặp khó khăn trong việc thể hiện phong độ như mong muốn ở Paris. Sau đó, những lời chỉ trích bắt đầu xuất hiện. Mọi người hỏi tại sao tôi chơi theo một cách khác khi khoác áo Morocco nhưng lại thể hiện hoàn toàn khác tại PSG”, anh nói.

“Có phải tôi không khỏe hay còn lý do nào khác? Mọi người không hiểu được sự khác biệt đó”, Hakimi cho biết thêm.

Những tiết lộ của Hakimi cho thấy sự thay đổi về chiến thuật và cách vận hành đội bóng sau khi Messi xuất hiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò của một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới.

PHẠM QUANG