Lý do Man United thất bại trong việc bổ nhiệm HLV thời hậu Alex Ferguson

Tuần này đánh dấu tròn 40 năm kể từ ngày Man United đưa ra quyết định bổ nhiệm HLV thành công nhất trong lịch sử CLB: đưa Sir Alex Ferguson về Old Trafford vào tháng 11-1986. Tuy nhiên, cột mốc lịch sử ấy lại diễn ra trong bối cảnh Quỷ đỏ đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng thượng tầng nghẹt thở.

Mourinho đem về nhiều thành công, nhưng vẫn bị sa thải. Ảnh THX

Kể từ khi Sir Alex giải nghệ vào năm 2013 sau khi mang về 28 danh hiệu lớn trong hơn 27 năm gắn bó, Manchester United đã trải qua 7 đời HLV chính thức nhưng chưa một ai có thể đưa đội bóng tiến gần đến chiếc cúp vô địch Premier League hay Champions League.

Theo các phân tích chuyên sâu từ ESPN, Man United đã trở thành biểu tượng của sự sai lầm trên ghế huấn luyện. Những chiến lược gia danh tiếng nhất thế giới như Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino hay Thomas Tuchel đều đã từng đàm phán với bộ sậu quản lý Old Trafford, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ đều chọn gạt phăng cơ hội dẫn dắt Quỷ Đỏ.

Dưới đây là 7 triều đại HLV chính thức tại Old Trafford trong kỷ nguyên hậu Ferguson:

HLV Trưởng

Thời Điểm

Thành Tích

Tỷ Lệ Thắng / Tình Cảnh Sa Thải

Nguyên Nhân Gốc Rễ

David Moyes

Hè 2013

Siêu Cúp Anh 2013

Bị sa thải sau 10 tháng hợp đồng

Là sự lựa chọn thứ 7 sau khi bị 6 HLV hàng đầu từ chối

Louis van Gaal

Hè 2014

Cúp FA 2016

Bị sa thải ngay sau trận chung kết Cúp FA

Ed Woodward thất bại khi chào mời Klopp bằng triết lý "Disneyland"

José Mourinho

Hè 2016

Cúp Liên đoàn & Europa League

58% tỷ lệ thắng, bị sa thải tháng 12/2018

Bổ nhiệm do áp lực đua tranh với Pep Guardiola, bỏ qua Pochettino

Ole G. Solskjær

Đầu 2019

Á quân Premier League & Europa League

Sa thải tháng 11/2021

Chọn giải pháp tạm quyền giá rẻ để tránh tiền đền bù hợp đồng

Erik ten Hag

Hè 2022

Cúp Liên đoàn 2023 & Cúp FA 2024

Sa thải tháng 10/2024 sau 2 năm nắm quyền

Chọn vì chi phí đền bù rẻ hơn Pochettino tại PSG

Ruben Amorim

Cuối 2024

Không có

38% tỷ lệ thắng, sa thải tháng 1/2025

Sai lầm trong quy trình lựa chọn của Giám đốc thể thao Dan Ashworth

Michael Carrick

Đầu 2025

Hạng 3 Premier League (tạm quyền)

Trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng

Tiếp tục là bổ nhiệm thiếu kinh nghiệm đỉnh cao tại Premier League



Từ "lựa chọn thứ 7" đến lời mời "Disneyland"

Nhìn lại lịch sử tuyển dụng của Quỷ Đỏ hậu Ferguson, một kịch bản lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ: lập danh sách ứng viên hàng đầu - thất bại trong việc chiêu mộ - chấp nhận một phương án chữa cháy hoặc rẻ tiền hơn.

Khi David Moyes được bổ nhiệm kế vị Sir Alex vào năm 2013, truyền thông từng loan tin ông là người được chính huyền thoại đồng hương "chỉ định". Dù vậy, các nguồn tin từ ESPN tiết lộ Moyes thực chất chỉ là lựa chọn thứ 7 trong danh sách.

Ban lãnh đạo Man United đã liên hệ với Pep Guardiola, Mourinho, Carlo Ancelotti, Klopp, Diego Simeone và Laurent Blanc trước khi quay sang Moyes. Bốn người đầu tiên đã đạt thỏa thuận với các đội bóng khác, trong khi Klopp và Simeone thẳng thừng từ chối.

Đến khi Moyes bị sa thải sau 10 tháng, Phó chủ tịch điều hành khi đó là Ed Woodward tiếp tục bị Simeone khước từ và thất bại trong việc thuyết phục Klopp, người đã hoàn toàn không bị ấn tượng khi Woodward mô tả Man United là "phiên bản Disneyland dành cho người trưởng thành".

Đến triều đại Mourinho, dù nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp CLB đoạt hai danh hiệu và đạt tỷ lệ thắng 58%, việc bổ nhiệm ông thực chất xuất phát từ áp lực phải "đua tranh" với Man City khi đối thủ bổ nhiệm Pep Guardiola, bất chấp việc giới chuyên môn tại Old Trafford từng hối thúc gia đình Glazer lựa chọn Pochettino (ảnh).

Thói quen chọn "giải pháp rẻ tiền"

Sự đắn đo về mặt tài chính và tâm lý thích chọn "con đường dễ dàng" đã liên tục phá hỏng các quyết định chiến lược của Old Trafford. Năm 2018, khi Pochettino là ưu tiên số một để thay thế Mourinho, ban lãnh đạo Man United vì không muốn bước vào cuộc chiến đền bù hợp đồng tốn kém với Tottenham - cộng thêm chuỗi trận thăng hoa ngắn hạn của Ole Gunnar Solskjær trên cương vị tạm quyền - đã quyết định trao hợp đồng dài hạn cho cựu danh thủ người Na Uy.

Kịch bản tương tự lặp lại vào mùa hè 2022. Sau khi loại Luis Enrique vì ông vướng lịch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha, vòng tuyển lựa cuối cùng thu hẹp lại giữa Erik ten Hag và Pochettino.

Dù Pochettino nhận được sự ủng hộ lớn từ bộ phận chuyên môn, khoản đền bù hợp đồng 8 chữ số với PSG đã khiến cán cân nghiêng về Ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó bị sa thải vào tháng 10 - 2024, chỉ 4 tháng sau khi được gia hạn hợp đồng.

Ngay cả khi Ruben Amorim được bổ nhiệm thay Ten Hag sau khi Giám đốc thể thao Dan Ashworth thất bại trong việc đề xuất Eddie Howe bị sa thải chỉ sau vài tháng với tỷ lệ thắng thảm hại 38%, Man United vẫn tiếp tục đi vào lối mòn khi bổ nhiệm Michael Carrick.

Bỏ qua xu hướng chiến thuật Châu Âu

Một thực tế phũ phàng là trong khi các đối thủ cạnh tranh gặt hái thành công nhờ các chiến lược gia hàng đầu từ Tây Ban Nha và Đức - như Pep Guardiola, Klopp, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Hansi Flick hay Mikel Arteta - thì Man United lại liên tục bổ nhiệm những HLV thậm chí là “nai tơ” tại Premier League.

Bốn bổ nhiệm gần nhất của Quỷ đỏ đều là những nhà cầm quân chưa từng có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao tại giải đấu số một nước Anh. Carrick, sau khi đưa Man United về đích thứ 3 với vai trò tạm quyền, đã được trao hợp đồng 2 năm vào tháng 5. Nhưng hiện tại, ông đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng, khiến Quỷ đỏ ngụp lặn ngay trên nhóm xuống hạng đúng một bậc.

Thành ra, nếu Carrick bị sa thải trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, câu hỏi lớn nhất đặt ra cho thượng tầng Old Trafford không chỉ là ai sẽ kế nhiệm, mà là liệu bộ sậu quản lý mới có thực sự rút ra bài học sau 13 năm sai lầm liên tiếp, hay lại tiếp tục quay vòng trong một quyết định vội vã khác.

HỒ VIỆT