Carrick có giữ được ghế nóng ở Man United trước ép từ Nagelsmann?

Liệu Carrick có phải nhường ghế lại cho người khác dẫn dắt Man United? Ảnh: nTHX

Tuy nhiên, một kết quả tích cực chưa thể xóa bỏ những vấn đề mà Man United đang đối mặt. Trong khi ban lãnh đạo cân nhắc tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick, cựu HLV của Bayern Munich và tuyển Đức Julian Nagelsmann nổi lên như ứng viên đáng chú ý cho vị trí HLV trưởng nếu đội bóng quyết định thay đổi.

Tương lai của Carrick vì thế vẫn chưa thực sự được bảo đảm. Trận đấu với Aston Villa tại Premier League vào cuối tuần có thể trở thành thời điểm mang tính quyết định đối với nhà cầm quân người Anh. Đáng chú ý, những diễn biến liên quan đến Christopher Vivell, giám đốc tuyển dụng của Man United, cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đưa Nagelsmann về Old Trafford.

Carrick có thêm cơ hội

Trước khi đánh bại AS Roma, Michael Carrick phải chịu áp lực rất lớn sau chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Thành tích nghèo nàn khiến Manchester United rơi vào tình cảnh đáng báo động. Man United hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm sau 9 trận. Đây là vị trí khó có thể chấp nhận đối với một đội bóng như Man United, đồng thời phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng mà Carrick phải đối mặt.

Trong bối cảnh đó, chiến thắng 3-2 trước AS Roma mang ý nghĩa lớn hơn một kết quả đơn thuần. Việc bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn ngược dòng thành công cho thấy các cầu thủ “quỷ đỏ” vẫn còn tinh thần chiến đấu và khả năng phản ứng trước nghịch cảnh.

Đây cũng chính là điều Carrick cần nhất vào thời điểm hiện tại. Một thất bại nữa có thể khiến áp lực lên chiếc ghế của ông gia tăng đáng kể, trong khi chiến thắng trước AS Roma ít nhất đã giúp nhà cầm quân này có thêm thời gian để chứng minh năng lực.

Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano trên kênh YouTube cá nhân, ban lãnh đạo Manchester United hiện có ý định tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick. Romano cho biết kỳ nghỉ quốc tế sẽ là khoảng thời gian quan trọng để các chủ sở hữu, giám đốc và những người có liên quan đánh giá tình hình đội bóng trước khi đưa ra quyết định về vị trí HLV trưởng.

Thông tin này cho thấy Carrick chưa mất hoàn toàn sự ủng hộ từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên, việc được trao thêm cơ hội không đồng nghĩa ông đã giữ chắc chiếc ghế của mình.

Trận gặp Aston Villa sẽ là phép thử tiếp theo. Nếu Man United tiếp tục không thắng, những tính toán về tương lai của Carrick hoàn toàn có thể thay đổi. Ngược lại, nếu đội bóng duy trì được tinh thần và cải thiện kết quả, Carrick sẽ có thêm cơ sở để thuyết phục ban lãnh đạo tiếp tục tin tưởng mình.

Có thể nói, chiến thắng trước AS Roma đã giúp Carrick thoát khỏi tình thế nguy hiểm trước mắt, nhưng chưa đủ để khẳng định ông đã vượt qua khủng hoảng.

Nagelsmann là ứng viên số 1

Trong khi tương lai Carrick vẫn còn bỏ ngỏ, Julian Nagelsmann đang nổi lên như một phương án đáng chú ý cho vị trí HLV trưởng Manchester United. Nếu quyết định chấm dứt hợp tác với nhà cầm quân người Anh, Man United sẽ cân nhắc một số ứng viên, trong đó có Nagelsmann, Eddie Howe, Antonio Conte và Unai Emery.

Nagelsmann là ứng cử viên nặng ký thay thế cho Carrick. Ảnh: THX

Trong danh sách này, Nagelsmann được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật nội bộ. Đáng chú ý nhất là Christopher Vivell, giám đốc tuyển quân của Man United.

Vivell từng làm việc cùng Nagelsmann tại RB Leipzig nên hiểu khá rõ năng lực huấn luyện cũng như tính cách của chiến lược gia người Đức. Mối quan hệ trong quá khứ giúp Vivell có cơ sở để đánh giá Nagelsmann là một lựa chọn phù hợp cho kế hoạch xây dựng lại Man United.

Đáng chú ý, theo những nguồn tin từ truyền thông Anh, Nagelsmann đã thông qua người đại diện để bày tỏ sự sẵn sàng trước cơ hội dẫn dắt Man United.

Việc ông hiện không thuộc biên chế một CLB nào cũng khiến quá trình tiếp cận trở nên thuận lợi hơn so với trường hợp của Unai Emery - người đang dẫn dắt Aston Villa và sẽ đối đầu với Man United vào cuối tuần.

Dù vậy, Nagelsmann không phải lựa chọn nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một trong những vấn đề khiến ban lãnh đạo Man United cân nhắc là ông chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng tại Premier League.

Đây không phải trở ngại nhỏ, bởi Manchester United đang cần một nhà cầm quân có thể nhanh chóng thích nghi và giải quyết những khó khăn hiện tại. Việc lựa chọn một HLV chưa từng làm việc tại giải đấu này đồng nghĩa đội bóng phải chấp nhận những rủi ro nhất định.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của Vivell cùng mong muốn làm việc tại Anh của Nagelsmann vẫn khiến ông trở thành ứng viên đáng quan tâm.

Nhìn vào những diễn biến hiện tại, kịch bản hợp lý nhất ở thời điểm này là Carrick vẫn được trao cơ hội, còn Nagelsmann tiếp tục nằm trong danh sách những phương án có thể được lựa chọn nếu Man United quyết định thay đổi.

Chiến thắng trước AS Roma đã giúp Carrick giành lại quyền tự quyết phần nào, nhưng chưa thể bảo đảm tương lai lâu dài. Còn với Nagelsmann, cánh cửa Old Trafford đang mở ra, song để bước qua cánh cửa ấy, ông vẫn cần chờ quyết định cuối cùng từ ban lãnh đạo Manchester United.

Bayern Munich có thể phá hỏng kế hoạch của Man United Một yếu tố khác có thể tác động đến khả năng Nagelsmann trở thành HLV trưởng Manchester United là tương lai của Christopher Vivell. Theo tờ Bild (Đức), Bayern Munich đang cân nhắc Vivell cho vị trí thay thế Nils Schmadtke, người dự kiến rời nhiệm sở vào ngày 31/1/2027. Nếu Bayern thực sự chiêu mộ Vivell, Manchester United có nguy cơ mất đi một trong những nhân vật đang ủng hộ mạnh mẽ phương án bổ nhiệm Nagelsmann. Đây là diễn biến đáng chú ý, bởi quá trình tìm kiếm HLV trưởng không chỉ phụ thuộc vào việc đánh giá năng lực ứng viên, mà còn liên quan đến những nhân vật có tiếng nói trong bộ máy điều hành CLB.

PHẠM QUANG